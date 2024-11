Heute in der Schweiz

Der erste Schnee hat in der Nacht auf Freitag vielerorts in der Schweiz zu Staus auf den Strassen und teils massiven Einschränkungen im Schienenverkehr geführt.

In Bern lief im städtischen öffentlichen Verkehr teilweise gar nichts mehr. Am Donnerstagabend und in der Nacht fiel ungewöhnlich viel Schnee in praktisch allen Landesteilen der Schweiz, zwischen 15 Zentimetern in Locarno bis zu 58 Zentimetern in Bosco Gurin, beides im Kanton Tessin.

Stellenweise wurden Rekorde gebrochen, so etwa in Luzern mit 42 Zentimetern Neuschnee, in Glarus mit 36 und in den Städten Zürich und Basel mit je 28 Zentimetern. Zahlreiche Verkehrsbetriebe waren von den Schneemassen derart überrascht, dass sie den Betreib einstellten. Im Lauf des Tages fuhren einige dann wieder gemäss Fahrplan.

Der Schnee führte zu zahlreichen Unfällen auf den Schweizer Strassen. Auf den Autobahnen im Raum Bern waren die Verhältnisse prekär, wie der Tages-Anzeiger berichtet. Früh am Morgen stiessen in der Region Bern ein Militärfahrzeug und ein Reisebus zusammen. Dabei wurden neun Insassen des Armeefahrzeugs verletzt.