Zürich Film Festival zeichnet Schauspielerin Alicia Vikander aus

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Die schwedische Oscarpreisträgerin Alicia Vikander wird am 20. Zürich Film Festival (ZFF) mit dem Goldenen Auge ausgezeichnet. Der Preis würdige ihre herausragende schauspielerische Leistung und Vielseitigkeit, teilte das ZFF am Donnerstag mit.

Vikander, die durch Filme wie Ex Machina, The Danish Girl und Tomb Raider bekannt wurde, werde die Auszeichnung am 8. Oktober persönlich entgegennehmen, heisst es im Communiqué weiter. Gleichzeitig werde die Schweizer Premiere ihres neuen Films The Assessment von der Regisseurin Fleur Fortuné gezeigt.

«Wir freuen uns sehr, dass Alicia Vikander zum 20-Jahr-Jubiläum ans ZFF zurückkehrt, nachdem sie uns bereits 2017 besucht hat. Es war mir eine grosse Freude, sie 2023 beim Karlovy Vary International Film Festival zu treffen. Bei dieser Gelegenheit habe ich ihr von unserem Jubiläum erzählt und erwähnt, wie glücklich wir wären, sie wieder in Zürich begrüssen zu dürfen», wird der künstlerische Leiter des Festivals, Christian Jungen, zitiert.

Nebst Vikander werden auch weitere prominente Gäste wie Richard Gere und Jude Law beim Zürich Film Festival erscheinen. Letzterer werde ebenfalls mit einem Goldenen Auge ausgezeichnet, wie das ZFF bereits mitteilte. Der Politthriller «The Order» mit Jude Law in der Hauptrolle wird das diesjährige Jubliäumsfestival eröffnen. Das ZFF findet vom 3. bis 13. Oktober statt.