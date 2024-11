Ecco come si immagina Lugano nel 2050

Keystone - Ats / Ti-Press

Presentato il piano direttore della città e del suo variegato territorio: quattro gli assi d’intervento con l’obbiettivo di armonizzare i piani regolatori

Il Municipio di Lugano chiede al Consiglio comunale tre milioni di franchi per dare avvio al programma di ripianificazione della città. La base di partenza è il piano direttore comunale, un documento atteso da anni e presentato oggi (giovedì) dall’esecutivo luganese.

Il documento è infatti stato oggetto di vari ritardi, anche perché il Municipio voleva votarlo all’unanimità e ci ha messo un po’ per raggiungere un accordo. Ma concretamente di cosa si parla? Di come si vede Lugano nel 2050 e quali interventi di pianificazione territoriale devono essere fatti per raggiungere questa “visione”. Per raggiungere l’obiettivo la città è stata divisa in nove aree che vengono chiamate costellazioni.

Si tratta di un territorio eterogeneo di 75 chilometri quadrati (secondo per superficie solo a Zurigo, fra le città elvetiche), con quartieri molto diversi tra loro che vengono pensati e pianificati in una ventina di documenti riassunti in un rapporto di 245 pagine. Nella visione futura che punta a un’armonizzazione dei piani regolatori gli attuali 23 quartieri diventerebbero 21.

La Lugano immaginata

“L’elaborazione del Piano direttore comunale parte dall’interpretazione, e dall’applicazione, delle politiche di pianificazione territoriale a livello federale, cantonale e comunale. Su questa base lo Studio Paola Viganò ha elaborato “Quattro immagini” evocative per il futuro di Lugano” premette il Municipio in un comunicato.

Una parte della carta del Piano direttore comunale di Lugano lugano.ch

Nella prima (Città di Paesi e quartieri) l’obiettivo è quello di rafforzare i quartieri, quindi anche la mobilità, i nuclei e le infrastrutture sociali di prossimità. Nella seconda (Città Paesaggio) l’obiettivo è promuovere opere di conservazione della natura, a partire dal Cassarate, ma si menzionano anche le selve castanili. Nella terza (Piccola città globale) si punta sulla vivibilità, asse in cui torna anche la visione del polo congressuale e culturale. Infine, nella quarta (Città territorio resiliente), si vogliono ad esempio ridurre le isole di calore e tendere a un territorio a zero emissioni.

Ogni capitolo è denso di spunti molto diversi tra loro. Un esempio concreto: Lugano deve essere città pilota della transizione ecologica e sociale, ma anche capitale svizzera della cultura mediterranea.

La genesi del progetto e i prossimi passi

Data la dimensione sistemica del progetto, “il Piano direttore è stato elaborato coinvolgendo gli abitanti di Lugano che, attraverso dibattiti e passeggiate, hanno avuto modo di partecipare attivamente – e lo potranno fare anche nelle prossime fasi – alle riflessioni che hanno costituito la base per il futuro della Città di Lugano” spiega ancora l’Esecutivo.

Per quanto riguarda i prossimi passi si partirà dalla trasposizione in legge di queste linee guida in nove piani regolatori per le nove aree individuate, passando prima di tutto dal piano direttore, che è puramente orientativo, ai piani di indirizzo. Ci vorranno quattro anni e svariati milioni di franchi, di cui una parte – i tre milioni citati – è stata chiesta oggi con un messaggio al Consiglio comunale.

“I piani di indirizzo saranno in seguito sottoposti al Cantone (Dipartimento del territorio), poi alla consultazione pubblica e in seguito al Consiglio comunale per l’adozione. Infine, i piani saranno pubblicati con diritto di ricorso e trasmessi al Consiglio di Stato per l’approvazione cantonale. L’elaborazione degli atti definitivi da sottoporre al Consiglio comunale richiederà un ulteriore credito” si legge ancora nella nota.