Voici comment Lugano s’imagine en 2050

Keystone - Ats / Ti-Press

La ville de Lugano a présenté sa vision en matière d'aménagement du territoire. Quatre axes d'intervention ont été prévus.

La municipalité de Lugano demande au conseil municipal trois millions de francs pour lancer le programme de réaménagement de la ville.

Le point de départ est le plan directeur communal, un document attendu depuis des années et présenté aujourd’hui fin octobre par l’exécutif de la ville de Lugano.

Le document a en effet subi plusieurs retards, notamment parce que le conseil municipal souhaitait le voter à l’unanimité et qu’il a fallu du temps pour parvenir à un accord. Mais concrètement, de quoi s’agit-il? Il s’agit de la manière dont Lugano se voit en 2050 et des interventions en matière d’aménagement du territoire qui doivent être réalisées pour atteindre cette «vision». Pour parvenir à cet objectif, la ville a été divisée en neuf zones, appelées constellations.

Il s’agit d’un territoire hétérogène de 75 kilomètres carrés (la deuxième ville suisse en termes de superficie après Zurich), avec des quartiers très différents qui sont conçus et planifiés dans une vingtaine de documents résumés dans un rapport de 245 pages. Dans la vision future, qui vise à une harmonisation des plans réglementaires, les 23 quartiers actuels seraient ramenés à 21.

Le Lugano du futur

«L’élaboration du plan directeur municipal part de l’interprétation et de l’application des politiques d’aménagement du territoire au niveau fédéral, cantonal et municipal. Sur cette base, le Studio Paola Viganò a élaboré ‘Quatre images’ évocatrices de l’avenir de Lugano», a déclaré le conseil municipal dans un communiqué.

Une partie de la carte du plan directeur de la ville de Lugano. lugano.ch

Dans la première (Ville des quartiers), l’objectif est de renforcer les quartiers, et donc la mobilité, les noyaux et les infrastructures sociales. Dans la deuxième (Ville paysage), l’objectif est de promouvoir les travaux de conservation de la nature, en commençant par le Cassarate, mais en mentionnant également les forêts de châtaigniers. Dans le troisième (Petite ville globale), l’accent est mis sur l’habitabilité, un axe dans lequel la vision du centre culturel et de congrès revient également. Enfin, dans le quatrième chapitre (Ville résiliente), l’objectif est, par exemple, de réduire les îlots de chaleur et de tendre vers un territoire à zéro émission.

Chaque chapitre est dense en idées très différentes. Un exemple concret: Lugano doit être une ville pilote pour la transition écologique et sociale, mais aussi la capitale suisse de la culture méditerranéenne.

La genèse du projet et les prochaines étapes

Compte tenu de la dimension systémique du projet, «le plan directeur a été élaboré en impliquant la population de Lugano qui, à travers des débats et des promenades, a pu participer activement – et pourra également le faire dans les prochaines étapes – aux réflexions qui ont constitué la base de l’avenir de la ville de Lugano», explique encore l’Exécutif.

En ce qui concerne les prochaines étapes, elles commenceront par la transposition de ces lignes directrices en neuf plans réglementaires pour les neuf zones identifiées, en passant d’abord du plan directeur, qui est purement indicatif, aux plans d’adressage. Cela prendra quatre ans et plusieurs millions de francs, dont une partie – les trois millions mentionnés – a été demandée dans un message au Conseil municipal.

«Les plans d’adressage seront ensuite soumis au canton (Service du développement territorial), puis à la consultation publique et enfin au Conseil municipal pour adoption. Enfin, les plans seront publiés avec droit de recours et transmis au Conseil d’État pour approbation cantonale. L’élaboration des actes définitifs à soumettre au conseil communal nécessitera un crédit supplémentaire», précise la note.

Traduit de l’italien par Emilie Ridard