Morto Florian Willet, accompagnò donna a morire nella capsula Sarco

Keystone-SDA

Florian Willet, co-presidente dell'organizzazione per l'assistenza al suicidio The Last Resort, è morto lo scorso 5 maggio in Germania.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il 47enne era presente quando la capsula Sarco per il suicidio è stata utilizzata per la prima volta in Svizzera nel settembre 2024 ed era stato posto in detenzione preventiva per 70 giorni. Il decesso è stato annunciato da un necrologio pubblicato ieri sul sito The Last Resort.

Willet, che viveva a Zurigo, era l’unica persona presente quando una donna statunitense si era tolta la vita in una foresta vicino a Merishausen (SH), il 23 settembre dello scorso anno. Il Ministero pubblico sciaffusano aveva in seguito disposto il carcere preventivo nei suoi confronti e aveva aperto un procedimento penale anche nei confronti di altre persone.

La procura riteneva che Willet potesse aver ucciso la donna perché la capsula non aveva funzionato come previsto. Il sospetto non è però stato confermato e l’uomo era stato rilasciato all’inizio di dicembre del 2024.

Il procedimento contro il defunto sarà interrotto, ha annunciato stamane Peter Sticher, primo procuratore del canton Sciaffusa, all’agenzia Keystone-ATS. L’inchiesta aperta nei confronti delle altre persone coinvolte non è ancora stata conclusa.