Questo contenuto è stato pubblicato il 28 settembre 2018 16.45 28 settembre 2018 - 16:45

La democrazia diretta elvetica è al centro dell’attenzione ad alto livello a Roma. E l’ambasciata svizzera in Italia risponde presente.

Si tratta di un’opportunità di scambi proficua per entrambe le parti, spiega l’ambasciatore svizzero in Italia Giancarlo Kessler.

In occasione del Global Forum sulla democrazia diretta moderna a Roma, l’ambasciata svizzera a Roma ha organizzato un evento informativo sul modello elvetico al quale c’è stata una folta affluenza. Non è del resto l’unico appuntamento nell’agenda dell’ambasciatore Giancarlo Kessler su questo tema. Il diplomatico svizzero ha già avuto incontri in proposito con il ministro italiano Riccardo Fraccaro, indica egli stesso nell’intervista.

Neuer Inhalt Horizontal Line