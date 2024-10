La settimana in Svizzera

Oggi, in Svizzera, le coppie sposate pagano congiuntamente le tasse, il che le svantaggia fiscalmente rispetto a quelle non spostate . Un progetto governativo che intende eliminare questa differenza di trattamento è stato approvato mercoledì dal Consiglio nazionale.

È una situazione di discriminazione delle coppie unite in matrimonio che non piace a parte dello spettro politico, in particolare alle donne del PLR (Partito liberale radicale, destra). Queste ultime hanno lanciato un’iniziativa per introdurre la tassazione individuale anche per i coniugi.

Secondo il Governo, per cambiare le cose non è necessario una modifica costituzionale (che andrebbe effettuata in caso di successo dell’iniziativa). Ha quindi presentato un controprogetto indiretto che prevede la tassazione individuale per tutte e tutti.

Una leggera maggioranza del Consiglio nazionale (98 a 93 e un’astensione) ha approvato l’idea governativa. L’oggetto dovrà ora essere discusso anche dal Consiglio degli Stati. A livello di casse pubbliche, il passaggio al nuovo sistema comporterà minori entrate pari a circa a 1 miliardo di franchi, 800 milioni dei quali a carico della Confederazione e 200 milioni dei Cantoni, scrive la RSI.