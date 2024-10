Perché l’aiuto al suicidio è “normale” in Svizzera

In Svizzera, il suicidio assistito è considerato un'opzione legittima alla fine della vita ed è aperto anche alle persone provenienti dall'estero. Il "turismo della morte" è in piena crescita.

5 minuti

Nell’estate del 2021, Yoshi dal Giappone si è tolto la vita con l’aiuto dell’organizzazione di suicidio assistito lifecircle. Una giornalista di SWI swissinfo.ch lo ha accompagnato durante gli ultimi tre giorni della sua vita.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Yoshi, dal Giappone alla Svizzera per morire Questo contenuto è stato pubblicato al Un uomo è venuto in Svizzera dal Giappone per ricorrere al suicidio assistito. Lo abbiamo accompagnato negli ultimi momenti della sua vita. Di più Yoshi, dal Giappone alla Svizzera per morire

L’articolo di Yoshi ha suscitato molte reazioni diverse da parte dei nostri lettori e delle nostre lettrici in tutto il mondo. Molte persone, anche nel suo Paese natale, il Giappone, dove il suicidio assistito è vietato, hanno sostenuto la decisione di Yoshi. Alcune sostengono però che il suicidio non debba essere permesso per motivi religiosi.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Ecco come il mondo ha reagito alla triste storia di Yoshi Questo contenuto è stato pubblicato al Il nostro articolo su Yoshi, venuto in Svizzera per porre fine alla sua vita, ha suscitato molte reazioni in tutto il mondo. Di più Ecco come il mondo ha reagito alla triste storia di Yoshi

Il suicidio assistito è un tema delicato, ma in Svizzera è sempre più accettato. Ogni anno, più di 1’500 persone ricorrono al suicidio assistito per porre fine alla propria vita. Anche il numero di individui registrati presso le organizzazioni di suicidio assistito è in aumento. Nel 2023, Exit, l’organizzazione più grande, contava oltre 167’000 membri.

L’assistenza al suicidio è una professione in Svizzera. Chi se ne occupa sostiene le persone che desiderano morire, per esempio procurando loro il farmaco letale. Presso Exit, sono spesso le persone pensionate a svolgere questa funzione.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Assistenti al suicidio: che persone sono? Questo contenuto è stato pubblicato al In Svizzera, l’assistenza al suicidio è una professione. In cosa consiste questa attività? Di più Assistenti al suicidio: che persone sono?

“In Svizzera sappiamo che questa possibilità esiste se ne abbiamo bisogno”, dice la professoressa di etica Samia Hurst-Majno dell’Università di Ginevra. “Molte persone sono rassicurate da questo, anche se non ne faranno mai ricorso”.

Da votazioni popolari e sondaggi emerge che la maggioranza della popolazione non vuole vietare l’assistenza ai suicidi. Nel 2011, poco dopo che l’elettorato del Cantone di Zurigo aveva bocciato seccamente un’iniziativa che voleva proibire l’aiuto al suicidio, il Governo svizzero ha deciso di rinunciare a disciplinare a livello nazionale l’assistenza organizzata al suicidio.

Ed è tuttora così, nonostante che la Corte europea dei diritti umani abbia già rimproverato la Svizzera per la sua situazione giuridica non abbastanza chiara.

Per Samia Hurst-Majno, una possibile spiegazione è il fatto che le norme svizzere sull’eutanasia indiretta e quella passiva sono in vigore da molto tempo. Questo ha contribuito a creare fiducia tra la popolazione sul fatto che la legalizzazione non porta ad abusi.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Perché la Svizzera non vuole regolamentare l’aiuto al suicidio? Questo contenuto è stato pubblicato al Il canton Neuchâtel chiede una regolamentazione giuridica del suicidio assistito. Ma le probabilità di successo sono scarse. Di più Perché la Svizzera non vuole regolamentare l’aiuto al suicidio?

All’inizio del XX secolo, la Svizzera – come molti altri Paesi – ha depenalizzato il suicidio. “Se il suicidio è un crimine, allora l’assistenza al suicidio è un atto di complicità”, spiega Samia Hurst-Majno. “Senza crimine, però, scompare anche la complicità”.

Secondo il Codice penale svizzero, non è un reato aiutare un’altra persona a morire, purché non ci sia un motivo egoistico.

Altri sviluppi Dibattito Moderato da: Kaoru Uda Siete pro o contro il suicidio assistito? In Svizzera dagli anni ’40 chi presta aiuto a una persona per suicidarsi non è punibile se non lo fa per motivi egoistici. Partecipa alla discussione 52 Mi piace Visualizza la discussione

Su questa base è stato creato l’articolo 115 del Codice penale. Exit è stata fondata nel 1982 e il numero di organizzazioni quali Dignitas e lifecircle è in crescita.

Nella maggior parte degli Stati, l’eutanasia attiva o il suicidio assistito sono proibiti. La Svizzera è uno dei pochissimi Paesi in cui anche le persone straniere possono ricorrere al suicidio assistito. Per questo si è sviluppato il “turismo della morte”: vi sono persone che dall’estero vengono appositamente in Svizzera per morire.

Secondo Dignitas, probabilmente la più nota organizzazione internazionale che ammette anche persone provenienti dall’estero, nel 2023 oltre il 90% dei suoi membri era straniero.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Di fronte a un bivio nella stanza della morte Questo contenuto è stato pubblicato al Aina è venuta in Svizzera dal Giappone per sottoporsi a suicidio assistito. Ma all’ultimo momento ha cambiato idea. Ecco la sua storia. Di più Di fronte a un bivio nella stanza della morte

Lifecircle e Dignitas portano persino avanti una campagna per la legalizzazione del suicidio assistito in altri Paesi.

Erika Preisig, medico di famiglia e presidente dell’associazione svizzera Lifecircle, sostiene che il suicidio assistito dovrebbe essere legale in tutto il mondo, in modo che nessuno debba andare in Svizzera per farlo. “L’accompagnamento alla morte è un diritto umano. Ogni essere umano deve poter decidere quando, dove e come vuole morire”, dice.

Altri sviluppi

Altri sviluppi “Non voglio uccidere nessuno” Questo contenuto è stato pubblicato al Erika Preisig, medico e presidente dell’associazione svizzera Lifecircle, da anni presta assistenza al suicidio anche a pazienti stranieri. Intervista. Di più “Non voglio uccidere nessuno”

Il suicidio assistito in Svizzera richiede un intervento medico. Una persona che desidera porre fine ai propri giorni con un suicidio assistito deve quindi essere consigliata da un medico. Necessita inoltre di una prescrizione medica per la dose letale di pentobarbital di sodio.

Tuttavia, si è sviluppata una nuova forma di eutanasia che esclude quasi completamento un accompagnamento medico. La prima morte per suicidio con la capsula “Sarco” è avvenuta nel Cantone di Sciaffusa nel settembre 2024.

Le autorità e l’organizzazione all’origine di Sarco sono però in disaccordo sulla legalità della capsula. La polizia ha arrestato diverse persone in relazione al suicidio assistito con Sarco.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Aperta procedura penale per il primo utilizzo di Sarco in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al La controversa capsula per il suicidio Sarco è stata utilizzata per la prima volta nel canton Sciaffusa. Questo nonostante lunedì la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider abbia confermato che Sarco non è conforme alla legge. Di più Aperta procedura penale per il primo utilizzo di Sarco in Svizzera