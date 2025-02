Oggi in Svizzera

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha deciso di non limitare l’uso della deltametrina, un insetticida altamente tossico. Il DATEC ha seguito una raccomandazione in tal senso dell’Unione svizzera dei contadini.

“Una goccia di un prodotto contenente deltametrina può contaminare un intero corso d’acqua”, avverte Kurt Seiler, chimico cantonale di Sciaffusa. Tuttavia, le agricoltrici e gli agricoltori svizzeri potranno continuare a utilizzare questo insetticida.

Inizialmente, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) voleva stabilire valori limite per 11 sostanze. Secondo Kurt Seiler, i chimici cantonali attendono da anni la definizione di tali valori, senza i quali non possono adottare alcuna misura, poiché non esiste una base legale per farlo.

Tuttavia, secondo una ricerca del programma Rundschau della SRF, l’UFAM ha consultato i servizi fitosanitari cantonali e l’Unione svizzera dei contadini, che hanno raccomandato di non includere quattro delle 11 sostanze. Secondo il rapporto di consultazione, “ciò limiterebbe fortemente la produzione agricola”.

L’esperto di diritto ambientale Hans Maurer ritiene che “il dipartimento di Albert Rösti sta aggirando la legge federale sulla protezione delle acque”. A suo avviso, non fissare valori limite per i pesticidi pericolosi non è legale. Questa opinione è condivisa dallo stesso DATEC, secondo cui “la protezione delle acque prevista dalla legge non è garantita”.