Heute in der Schweiz

Fentanyl ist ein synthetisches, kostengünstiges Opioid, das insbesondere in den USA verheerende Schäden anrichtet. Es taucht jedoch immer häufiger auch in Europa auf und erreicht allmählich die Schweiz. In Zürich wurde es bereits zweimal nachgewiesen, so der Leiter des Sozialamts von Zürich, Stadtrat Raphael Golta.

Die Stadt will Massnahmen einführen, um rasch auf die Ankunft dieser Droge zu reagieren. Dazu gehören Aufklärung und der Ausbau der medizinischen Versorgung. Die Betroffenen sollen Zugang zu Notfallmedikamenten und Therapien erhalten. Zudem wird Zürich 1000 Dosen Naloxon – ein Nasenspray gegen Überdosierung – zur Verfügung stellen.

Ab April wird das Gesundheitspersonal ausserdem speziell im Umgang mit Fentanylkonsument:innen geschult.

Die Stadt ist überzeugt, dass sie aufgrund ihrer Erfahrungen mit Drogen gut auf die Entwicklungen in diesem Bereich vorbereitet ist. In den 1990er-Jahren wurde eine riesige offene Drogenszene dank der Vier-Säulen-Politik (Prävention, Therapie, Schadensminderung und Repression) nach und nach aufgelöst.