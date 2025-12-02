スイスの新語・流行語2025、ドイツ語圏は「女子代表」
チューリヒ応用科学大学（ZHAW）は2日、スイス女子サッカー代表を意味する「Frauen-Nati」 を、2025年のスイス・ドイツ語圏における「最も話題になった言葉」に選んだと発表した。
2位は米国のドナルド・トランプ大統領がスイスに課した39％の関税に由来する「 Zollhammer（関税ハンマー）」、3位は米国の農業方法で作られた鶏肉を指す「 Chlorhuhn（塩素処理鶏肉）」が選ばれた。
スイスの他言語圏では、フランス語圏が「Génocide（ジェノサイド）」、イタリア語圏が「 Dazi（関税）」、ロマンシュ語圏が「IA（人工知能の略）」をそれぞれ「今年の言葉」に選んでいる。
ZHAWによると、新語・流行語はテキストデータの収集に基づき、言語学者が選定した。選ばれた言葉は、今年これまでよりも使用頻度が大幅に増えたもので、新しい言葉、または新たな意味を持つ。
スイスでは今年7月、UEFA欧州女子選手権2025が開催された。
独語からのDeepL翻訳：大野瑠衣子
SWI swissinfo.ch日本語編集部では和訳の一部にDeepLやGoogle 翻訳などの自動翻訳ツールを使用しています。自動翻訳された記事（記事末に明記）は、日本語編集部が誤訳の有無を確認し、より分かりやすい文章に校正しています。原文は社内の編集者・校正者の確認を受けています。
