ベジャール・バレエ団、新事務局長にレジーナ・ズヴァーレン氏

2026年1月1日付で事務局長に就任するレジーナ・ズヴァーレン氏 Keystone-SDA

ベジャール・バレエ・ローザンヌ（BBL）は６日、春に事務局長を退任したジャンカルロ・セルジ氏の後任として、レジーナ・ズヴァーレン氏を選出したと発表した。2026年1月1日付で就任する。

BBL理事会が任命したズヴァーレン氏は、このカンパニーをよく知る人物だ。1995年からBBLに勤務し、11年にわたり会計士、管理・財務担当役員を務めた。その後も、文化分野の様々な機関でキャリアを積んだ。

BBLは6日付の声明で、「長年の経験を通じ、彼女は芸術機関の運営と支援における確かな専門性をカンパニーにもたらすだろう」と述べた。

+ベジャール・バレエ団、財政難に直面

ズヴァーレン氏は声明の中で、自身の経験が任務を最大限に果たすための「強み」になると「確信している」と抱負を語り、「この名高いカンパニーの舵取りを担うジュリアン・ファヴロー芸術監督をサポートできることを非常に嬉しく思う」と述べた。

