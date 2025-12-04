ワイヤレス充電式の電気自動車が来る日は近い？スイスの研究機関が実験
非接触型のワイヤレス充電が可能な電気自動車が間もなく日常生活で実現する可能性がある。スイスの研究者らが実験を行い、良好な結果を得た。
スイス連邦材料試験研究所（Empa）の3日付の発表では、実験の結果、ワイヤレス充電は従来のケーブル式と同等の効率性があったという。
誘導充電は磁界を利用し、地面に設置したコイルから車両へ直接エネルギーを伝達する。この技術は携帯電話のワイヤレス充電器で既に知られている。
誘導充電を試験するため、研究者たちはEmpaのキャンパス内に誘導充電ステーションを設置。複数の電気自動車に、磁界からエネルギーを吸収できる特殊な受信コイルを取り付けた。安全試験を経て、これらの車両はスイス道路での個別走行許可を取得した。
正確な駐車が必須
実験では、車両を正確に駐車しなければ充電が始まらないという課題があった。車両が正しく駐車されると、システムは地上階のフロアプレート上の位置を認識し、充電プロセスを開始する。Empaは、将来的には駐車アシスタントが正確な駐車プロセスを自動的に引き継ぐという。
研究者らは、誘導充電がバッテリーと効率に与える影響を調査した。雪、雨、温度差、わずかな駐車位置のずれといった実環境下での試験では、約90%の効率が得られた。Empaは、ケーブル充電の効率に匹敵するとしている。
「Inlade」と名付けられたこのプロジェクトは、エネルギー供給会社エニワが主導。スイス連邦エネルギー庁（SFOE）やチューリヒ州、アールガウ州などの支援を受けている。
