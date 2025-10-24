地滑り危険地域のブリエンツ村民、集団移住を決断

ブリエンツ村の多くの住民が、完全に移住することを決めた Keystone-SDA

スイス南部グラウビュンデン州のブリエンツ村の多くの住民が、できるだけ早期の移住を村役場に申請した。

ブリエンツ村は地滑り危険地帯とされ、住民は昨年11月から避難を続けている。

今年9月30日の締切までに、住居移転の申請が約40件提出された。申請したのは45棟95戸の持ち主で、大半はセカンドハウスや別荘だ。

自治体によると、さらに35人が自宅の放棄・移転を希望していると見積もる。避難前、ブリエンツ村には90人の住民がいた。

避難以降、ブリエンツからはすでに約30人が転出または死亡している。移住費用の90％は連邦・州政府が負担する。

