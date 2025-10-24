地滑り危険地域のブリエンツ村民、集団移住を決断
スイス南部グラウビュンデン州のブリエンツ村の多くの住民が、できるだけ早期の移住を村役場に申請した。
ブリエンツ村は地滑り危険地帯とされ、住民は昨年11月から避難を続けている。
今年9月30日の締切までに、住居移転の申請が約40件提出された。申請したのは45棟95戸の持ち主で、大半はセカンドハウスや別荘だ。
自治体によると、さらに35人が自宅の放棄・移転を希望していると見積もる。避難前、ブリエンツ村には90人の住民がいた。
避難以降、ブリエンツからはすでに約30人が転出または死亡している。移住費用の90％は連邦・州政府が負担する。
英語からのDeepL翻訳：ムートゥ朋子
SWI swissinfo.ch日本語編集部では和訳の一部にDeepLやGoogle 翻訳などの自動翻訳ツールを使用しています。自動翻訳された記事（記事末に明記）は、日本語編集部が誤訳の有無を確認し、より分かりやすい文章に校正しています。原文は社内の編集者・校正者の確認を受けています。
