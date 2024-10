‘Domo de Ferro’, o principal escudo de Israel contra mísseis e foguetes

O sistema de defesa antiaérea israelense “Domo de Ferro” interceptou milhares de foguetes desde que foi implementado em 2011, oferecendo uma importante proteção em tempos de conflito.

O dispositivo tem sido amplamente utilizado para proteger instalações militares e civis dos frequentes disparos de foguetes provenientes de Gaza e do Líbano no contexto da atual guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, além dos ataques iranianos diretos contra Israel lançados nesta terça-feira e em 13 de abril.

Inicialmente, Israel desenvolveu o “Domo de Ferro” de forma independente após a guerra do Líbano em 2006, mas posteriormente os Estados Unidos se juntaram ao projeto, contribuindo com sua expertise em defesa e bilhões de dólares em apoio financeiro.

O sistema tem uma taxa de interceptação de cerca de 90%, segundo a empresa militar israelense Rafael, que participou de seu desenho.

Confira a seguir dados sobre sua estrutura e funcionamento.

– Um sistema em três partes –

O “Domo de Ferro” é um dos elementos do sistema de defesa antimísseis israelense, que possui vários níveis. É projetada para derrubar foguetes com alcance de até 70 quilômetros.

Cada bateria do “Domo de Ferro” é composta por três partes principais: um sistema de detecção por radar, um computador que calcula a trajetória do foguete em aproximação e um lançador que dispara interceptores se o foguete for considerado uma ameaça a uma área edificada ou estratégica.

Além disso, Israel conta com outros sistemas de defesa antimísseis, como o Arrow, que atua contra mísseis balísticos, e o sistema David’s Sling, cujo objetivo é contrabalançar ataques de foguetes ou mísseis de médio alcance.

– Qual o custo? –

A produção de cada interceptor do “Domo de Ferro” custa entre 40.000 e 50.000 dólares (entre R$ 218 mil e R$ 272,5 mil), segundo o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, com sede em Washington.

Esse instituto calcula que a fabricação de um sistema completo, com radar, computador e três ou quatro lançadores — cada um deles com até 20 interceptores — custa cerca de 100 milhões de dólares (R$ 545 milhões).

Israel possui 10 sistemas desse tipo, segundo o grupo americano de aeronáutica e defesa RTX, que participa da construção do “Domo de Ferro”. Outras estimativas sugerem que esse número poderia ser ligeiramente mais alto.

– Apoio dos Estados Unidos –

O sistema do “Domo de Ferro” é um dos pilares estratégicos da aliança entre os Estados Unidos e Israel, sendo apoiado por sucessivas administrações democratas e republicanas.

Em agosto de 2019, o Exército americano assinou um contrato para a compra de duas baterias do “Domo de Ferro” para reforçar suas próprias capacidades de defesa contra mísseis de curto alcance.

