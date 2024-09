‘Girassóis’ de Van Gogh em forma de tríptico serão exibidos em Londres

afp_tickers

2 minutos

Cem anos depois de adquirir um quadro da série “Os Girassóis”, a National Gallery de Londres abre no sábado (14) uma retrospectiva de Vincent Van Gogh, com três obras do pintor holandês concebidas como um tríptico e reunidas pela primeira vez.

A exposição, com o título “Van Gogh: Poets and Lovers”, se concentra na obra do pintor durante os dois anos que passou no sul da França, em Arles e em Saint-Remy de Provence, entre fevereiro de 1888 e maio de 1890.

A mostra reúne 50 pinturas e desenhos de Van Gogh, com muitas obras-primas do artista, incluindo algumas que nunca saíram de coleções particulares ou museus de todo o mundo.

Um salão exibirá três quadros, dois delas da sua série de sete telas “Os Girassóis”, um que pertence à própria National Gallery londrina desde 1924 e outra emprestada para a ocasião pelo Museu de Washington, que rodeiam “La Berceuse”, uma pintura que representa Augustine Roulin, esposa de um carteiro amigo do artista, chamado Joseph, que aparece sentada e cercada por flores.

– Natureza do sul da França –

“No início de 1889, ele já havia pintado cinco ou seis quadros da série ‘Os Girassóis’ em seu ateliê e se perguntava como queria exibi-las (…). E teve a ideia maravilhosa”, destaca Christopher Riopelle, um dos curadores da exposição.

Segundo Riopelle, a sua intenção com o tríptico era criar um ambiente “que fosse reconfortante”, como explicou em uma de suas muitas cartas ao irmão Théo Van Gogh.

Esta é a primeira vez que as três obras são exibidas em conjunto, respeitando o desejo do artista.

A natureza e as paisagens do sul da França constituem o núcleo das obras da exposição londrina e são fonte de múltiplas variações, como forma de despertar diferentes emoções nos espectadores.

“Ele não era apenas uma pessoa atormentada e sofredora. Era alguém profundamente comprometido com a beleza da natureza, com seus amigos e familiares, e profundamente comprometido em ter uma carreira de sucesso como artista de vanguarda”, disse Christopher Riopelle.

A exposição reúne uma série sobre oliveiras, outra sobre as montanhas que cercam Saint-Rémy de Provence, ou os jardins de uma instituição psiquiátrica da mesma cidade, onde Vincent Van Gogh permaneceu vários meses.

mch-psr/zm/fp/aa