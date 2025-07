Órgão regulador americano aprova compra da Paramount Global após compromissos editoriais

A Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos aprovou nesta quinta-feira (24) um acordo de 8 bilhões de dólares (cerca de R$ 44 bilhões) para que a produtora Skydance adquira o grupo de mídia Paramount Global, após receber garantias de que a nova empresa seguirá as diretrizes do governo Donald Trump contra programas que promovam diversidade, equidade e inclusão.

A aprovação veio acompanhada de um compromisso “por escrito” da Skydance de garantir que a programação de notícias e entretenimento da nova empresa “incorpore uma diversidade de pontos de vista de todo o espectro político e ideológico”, segundo o presidente da FCC, Brendan Carr.

O acordo chega cerca de uma semana depois de a rede de televisão CBS, pertencente à Paramount, anunciar que o programa “The Late Show”, apresentado por Stephen Colbert e um clássico da faixa horária noturna na televisão americana, chegará ao fim em 2026.

Colbert havia criticado duramente o acordo de 16 milhões de dólares (cerca de R$ 86 milhões) que a Paramount firmou com o presidente Trump no início de julho, em um processo movido pelo próprio governante, classificando-o como “um grande suborno” para garantir a aprovação da fusão com a Skydance.

A CBS alegou que o cancelamento do programa se deve a “uma decisão puramente financeira diante do difícil cenário da faixa horária noturna” e que “nada tem a ver com o desempenho do programa, seu conteúdo ou outros assuntos ligados à Paramount”.

Trump havia processado a Paramount em 20 bilhões de dólares (cerca de R$ 110 bilhões), alegando que o programa “60 Minutes”, da CBS News, havia manipulado uma entrevista com sua então adversária nas eleições de 2024, a democrata Kamala Harris, para favorecê-la.

O “The Late Show” é exibido pela CBS desde 1993 e foi apresentado por mais de 20 anos por David Letterman.

Trump comemorou a decisão do cancelamento em sua rede Truth Social: “Adoro que tenham demitido o Colbert. Seu talento era ainda menor que seus índices de audiência.”

A oposição americana criticou o momento da decisão.

“A CBS cancelou o programa de Colbert apenas TRÊS DIAS depois de ele denunciar […] o acordo de 16 milhões de dólares com Trump, um acordo que parece um suborno”, escreveu a senadora democrata Elizabeth Warren na rede X. “Os Estados Unidos merecem saber se seu programa foi cancelado por motivos políticos.”

Colbert, um comediante conhecido por seus comentários políticos incisivos, assumiu a apresentação de “The Late Show” em 2015, sucedendo a Letterman.

Nas últimas décadas, programas de TV da faixa horária noturna com apresentadores como Johnny Carson, Jay Leno, Letterman e, mais recentemente, Colbert, Jimmy Fallon e Jimmy Kimmel, têm sido uma importante influência no debate público com humor e entrevistas com celebridades.

