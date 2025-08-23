Acidente com ônibus de turismo deixa cinco mortos em Nova York

Cinco pessoas morreram em um acidente com um ônibus que transportava 50 turistas, a maioria indianos, chineses e filipinos, que retornavam das Cataratas do Niágara, no norte do estado de Nova York, informaram fontes policiais nesta sexta-feira (22).

“Acredita-se que o motorista tenha se distraído, perdido o controle, corrigido em excesso e acabado ali”, tombado, disse Andre J. Ray, comandante da polícia estadual de Nova York, ao divulgar o número de mortos. “Nenhum dos feridos está em estado crítico”, afirmou, acrescentando que vários deles já haviam recebido alta.

O ônibus transportava 52 pessoas, incluindo crianças e o motorista, que passa bem, informou o porta-voz da polícia do estado, James O’Callaghan. Muitos passageiros, que estavam sem o cinto de segurança, foram arremessados do veículo, e outros ficaram presos debaixo do ônibus, acrescentou.

A imprensa local havia noticiado a morte de um menor de idade, que não foi confirmada por Ray.

– Perda do controle –

O ônibus, que trafegava em alta velocidade, não colidiu com nenhum veículo. “Basicamente, perdeu o controle a partir do canteiro central”, pouco antes de Pembroke, a leste da cidade de Buffalo, detalhou.

Após “corrigir em excesso, acabou no acostamento”, tombado, o que “deixou vários mortos, pessoas presas nas ferragens e feridos”, acrescentou o porta-voz.

Localizada perto do estádio do Buffalo Bills, time de futebol americano, e do Buffalo Sabres, de hóquei no gelo, essa região tem alta incidência de acidentes devido à grande densidade do tráfego, assegurou o porta-voz.

A rodovia, a Interestadual-90, ficou interditada ao tráfego. Dezenas de ambulâncias e helicópteros dirigiram-se ao local do acidente.

O centro hospitalar do Condado de Erie havia recebido 21 feridos, e a empresa de transporte de emergência Mercy Flight socorreu cerca de 20, entre eles dois menores de idade, informou à AFP sua presidente, Margaret Fiorentino.

Autoridades disponibilizaram intérpretes para auxiliar os viajantes acidentados. A governadora do estado de Nova York, Kathy Hochul, informou em sua conta no X que suas equipes estavam coordenando com as autoridades locais o resgate e a assistência aos viajantes afetados neste “trágico” acidente de um ônibus turístico.

