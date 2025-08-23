The Swiss voice in the world since 1935

Acidente com ônibus de turismo deixa cinco mortos em Nova York

Cinco pessoas morreram em um acidente com um ônibus que transportava 50 turistas, a maioria indianos, chineses e filipinos, que retornavam das Cataratas do Niágara, no norte do estado de Nova York, informaram fontes policiais nesta sexta-feira (22).

“Acredita-se que o motorista tenha se distraído, perdido o controle, corrigido em excesso e acabado ali”, tombado, disse Andre J. Ray, comandante da polícia estadual de Nova York, ao divulgar o número de mortos. “Nenhum dos feridos está em estado crítico”, afirmou, acrescentando que vários deles já haviam recebido alta.

O ônibus transportava 52 pessoas, incluindo crianças e o motorista, que passa bem, informou o porta-voz da polícia do estado, James O’Callaghan. Muitos passageiros, que estavam sem o cinto de segurança, foram arremessados do veículo, e outros ficaram presos debaixo do ônibus, acrescentou.

A imprensa local havia noticiado a morte de um menor de idade, que não foi confirmada por Ray.

– Perda do controle –

O ônibus, que trafegava em alta velocidade, não colidiu com nenhum veículo. “Basicamente, perdeu o controle a partir do canteiro central”, pouco antes de Pembroke, a leste da cidade de Buffalo, detalhou.

Após “corrigir em excesso, acabou no acostamento”, tombado, o que “deixou vários mortos, pessoas presas nas ferragens e feridos”, acrescentou o porta-voz.

Localizada perto do estádio do Buffalo Bills, time de futebol americano, e do Buffalo Sabres, de hóquei no gelo, essa região tem alta incidência de acidentes devido à grande densidade do tráfego, assegurou o porta-voz.

A rodovia, a Interestadual-90, ficou interditada ao tráfego. Dezenas de ambulâncias e helicópteros dirigiram-se ao local do acidente.

O centro hospitalar do Condado de Erie havia recebido 21 feridos, e a empresa de transporte de emergência Mercy Flight socorreu cerca de 20, entre eles dois menores de idade, informou à AFP sua presidente, Margaret Fiorentino.

Autoridades disponibilizaram intérpretes para auxiliar os viajantes acidentados. A governadora do estado de Nova York, Kathy Hochul, informou em sua conta no X que suas equipes estavam coordenando com as autoridades locais o resgate e a assistência aos viajantes afetados neste “trágico” acidente de um ônibus turístico.

