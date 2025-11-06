Acidente com avião de carga deixa 12 mortos nos EUA

Pelo menos 12 pessoas morreram e muitas ficaram feridas no acidente envolvendo um avião de carga da empresa UPS pouco depois da decolagem, na terça-feira, no Aeroporto Internacional de Louisville, no Kentucky, anunciou o prefeito da cidade.

“Estou profundamente entristecido por informar que o número de mortos aumentou para 12 e várias pessoas continuam desaparecidas”, informou o prefeito de Louisville, Craig Greenberg, na rede social X.

Algumas horas antes, o governador do Kentucky, Andy Beshear, havia relatado 11 mortos e informou que as buscas por desaparecidos continuam.

O avião explodiu ao se chocar com instalações próximas ao aeroporto. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB, na sigla em inglês) e a Administração Federal de Aviação (FAA) investigam as causas do acidente.

Todd Inman, investigador do NTSB, informou que gravações do aeroporto “mostram o motor esquerdo se desprendendo da asa durante a decolagem”.

O avião atingiu vários prédios e deixou um rastro de destroços em chamas de quase 800 metros. Seu motor esquerdo ficou no aeroporto, descreveu Inman. Segundo ele, as caixas-pretas foram identificadas e serão enviadas a Washington para análise.

O acidente foi o mais letal da empresa de logística UPS, cujo centro principal, em Louisville, emprega milhares de pessoas.

– ‘Poderia ter sido pior’ –

A FAA informou que o avião, um McDonnell Douglas MD-11, que fazia o voo 2976 da UPS, caiu por volta das 17h15 locais, quando se dirigia ao Havaí.

A aeronave esteve perto de atingir uma fábrica de montagem de veículos da Ford que emprega cerca de 3.000 pessoas e fica ao lado do centro principal da UPS. “Poderia ter sido significativamente pior”, disse Beshear.

A UPS Airlines, divisão aérea da empresa, operava uma frota de cerca de 500 aviões de carga no começo de setembro.

Um vídeo amador exibido pelo canal local WLKY mostra o motor esquerdo em chamas enquanto o avião avança pela pista. A aeronave caiu a cerca de 5 km do aeroporto, segundo a polícia.

Os voos, cancelados na noite de ontem, foram retomados no Aeroporto Internacional de Louisville, anunciou o prefeito Craig Greenberg. Já a UPS suspendeu a operação de classificação de pacotes na sede local pelo segundo dia consecutivo.

– Paralisação orçamentária –

O acidente ocorreu em meio à paralisação governamental mais longa da história americana, devido à falta de um acordo orçamentário no Congresso.

O secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, alertou ontem para um “caos generalizado” devido à escassez de pessoal de controle de tráfego aéreo.

Todd Inman disse que a agência não havia sido notificada sobre uma escassez de funcionários no aeroporto no momento do acidente, que será investigada.

