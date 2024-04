Acidente de ônibus na Bahia deixa ao menos 9 mortos

Ao menos nove pessoas morreram e outras 23 ficaram feridas em um acidente de ônibus na madrugada desta quinta-feira (11) na Bahia, informaram autoridades.

O ônibus partiu do Rio de Janeiro com destino a Porto Seguro, cidade turística do sul da Bahia, quando saiu da estrada e capotou às 4h24, horário local, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) à AFP.

Entre as 34 pessoas que viajavam no ônibus, oito morreram no local do acidente e 24 ficaram feridas, informou a PRF, sem dar detalhes sobre o estado dos feridos ou a nacionalidade das vítimas.

Um dos feridos morreu posteriormente em um hospital próximo, segundo a Prefeitura de Teixeira de Freitas, município onde ocorreu o acidente, em seu site na internet.

Os dois motoristas ficaram “ilesos”, segundo a PRF.

Imagens do acidente mostraram o veículo de dois andares capotado no acostamento da BR-101.

A PRF presume que um possível excesso de velocidade pode ter causado o acidente.

Não há informações sobre o envolvimento de outros veículos.

