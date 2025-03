Acidente de pequeno avião deixa ao menos 12 mortos em Honduras

afp_tickers

3 minutos

Pelo menos 12 pessoas morreram na segunda-feira (17) quando um pequeno avião com 18 ocupantes saiu da pista ao decolar da ilha caribenha de Roatán, norte de Honduras, e caiu no mar, informaram as autoridades.

“O acidente aéreo em Roatán deixa, lamentavelmente, 12 pessoas falecidas, 5 com vida e um desaparecido”, afirma um comunicado divulgado pelos bombeiros.

“Foram resgatadas 10 pessoas e acabam de nos informar do hospital que seis morreram”, disse aos jornalistas o major Wilmer Guerrero, do Corpo de Bombeiros.

Ele indicou que o avião caiu em um local “bastante fundo” a um quilômetro da costa, onde nove mergulhadores atuaram para resgatar as vítimas.

Inicialmente, funcionários do governo local afirmaram que 17 pessoas estavam no avião, mas depois os bombeiros e a polícia indicaram que eram 18.

Um dos falecidos é o famoso cantor e compositor hondurenho Aurelio Martínez, de 55 anos, intérprete da música de sua etnia garífuna, formada por afrodescendentes e indígenas caribenhos, informou a família da vítima.

Segundo o major Guerrero, entre os feridos está uma passageira francesa de 40 anos, que foi “transferida para o hospital (Mario) Catarino Rivas” na cidade de San Pedro Sula.

O avião da companhia Lanhsa decolou ao anoitecer de Roatán, uma das Ilhas da Baía, um dos principais destinos turísticos de Honduras, rumo ao porto de Ceiba, no continente.

“O avião quase caiu em cima de nós, eu estava pescando”, relatou ao canal HCH um homem cuja identidade não foi divulgada.

A pista do aeroporto internacional Juan Manuel Gálvez fica à beira do mar, na parte sul da ilha de Roatán.

A presidente de Honduras, Xiomara Castro, disse que “acionou de maneira imediata a equipe do Comitê de Operações de Emergência”, formado pelas Forças Armadas, bombeiros e outras instituições, para auxiliar as vítimas do acidente.

“Os hospitais públicos de San Pedro Sula e La Ceiba estão prontos para atender os passageiros que viajavam”, acrescentou a presidente em sua conta na rede social X.

A aeronave, “no momento da decolagem, fez uma curva acentuada para o lado direito da pista, caindo na água”, relatou Carlos Padilla, funcionário da Aviação Civil.

O avião Jetstream 42 “sofreu uma aparente falha mecânica no momento da decolagem e perdeu o rumo para Ceiba”, disse a polícia hondurenha em comunicado.

“A aeronave, que transportava 15 passageiros, dois pilotos e uma tripulante, perdeu força nos motores e caiu no mar aproximadamente a um quilômetro da pista aérea”, acrescenta a nota.

nl/fj/arm/mas/fp