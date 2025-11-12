The Swiss voice in the world since 1935
Adaptação climática

Como a Suíça se prepara para catástrofes naturais

Enchentes, avalanches e deslizamentos fazem parte da realidade suíça. O país investe em sistemas de alerta e em uma cultura de prevenção que envolve autoridades e cidadãos.

A imagem da Suíça como um país estável e seguro contrasta com os riscos naturais que ameaçam seu território. Localizada no coração dos Alpes, a nação enfrenta perigos como enchentes, avalanches, deslizamentos e até terremotos. Para reduzir os impactos desses eventos, o governo mantém uma ampla rede de monitoramento e comunicação, coordenada pela Secretaria Federal de Proteção Civil.

Um dos pilares dessa estratégia é o aplicativo Alertswiss, que envia alertas e orientações à população em tempo real. Em 2023, foram mais de mil notificações relacionadas a tempestades, deslizamentos e outros incidentes. Além disso, as autoridades recomendam que cada família mantenha um kit de emergência com água, alimentos, medicamentos e lanterna — suficiente para alguns dias — e conheça as rotas de evacuação da própria comuna.

As mudanças climáticas tornaram a prevenção ainda mais urgente. O Instituto Federal de Pesquisa WSL alerta para o aumento de deslizamentos e inundações causados pelo derretimento do gelo e por chuvas intensas nos Alpes. Diante desse cenário, a Suíça reforça uma mensagem simples, mas essencial: informação e preparação salvam vidas.

