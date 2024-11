Agência dos EUA faz auditoria de projeto do Grupo Adani no Sri Lanka, informa a Bloomberg

(Reuters) – Uma agência dos Estados Unidos que havia concordado em emprestar mais de 500 milhões de dólares para o desenvolvimento de um porto no Sri Lanka, apoiado pelo Grupo Adani, disse que ainda está realizando a auditoria do projeto, na esteira das alegações de suborno que o bilionário fundador do grupo, Gautam Adani, e outros altos executivos enfrentam, informou a Bloomberg News neste domingo.

O U.S. International Development Finance Corporation (DFC), banco de desenvolvimento dos Estados Unidos, não chegou a um acordo final sobre o empréstimo, disse um funcionário da agência em um e-mail enviado à Bloomberg.

“Seguimos conduzindo a auditoria devida para garantir que todos os aspectos do projeto atendam aos nossos rigorosos padrões antes que qualquer desembolso de empréstimo seja feito”, disse o funcionário, de acordo com a matéria.

Em novembro passado, a agência disse que forneceria 553 milhões de dólares em financiamento para o projeto do terminal portuário de Colombo, capital do Sri Lanka. O projeto é parcialmente de propriedade do Grupo Adani, da Índia.

As autoridades norte-americanas acusaram Adani e sete outras pessoas de concordar em pagar propinas a funcionários do governo indiano para obter contratos que poderiam render 2 bilhões de dólares de lucro ao longo de 20 anos, bem como para desenvolver o maior projeto de energia solar da Índia.

O Grupo Adani disse que as acusações, bem como as feitas pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em um processo civil paralelo, são “infundadas e negadas” e que buscará “todos os recursos legais possíveis”.

A Corporação Financeira Internacional para o Desenvolvimento dos EUA e o Grupo Adani não responderam imediatamente aos pedidos de comentários fora do horário comercial normal.

(Reportagem de Gursimran Kaur em Bengaluru)