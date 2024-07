Argentina freia expansão da base monetária para baixar inflação, diz ministro

BUENOS AIRES (Reuters) – A Argentina deixará de expandir sua base monetária como parte da campanha do governo para combater a inflação, disse o ministro da Economia, Luis Caputo, na plataforma de mensagens X neste sábado.

“A partir de agora, a quantidade de dinheiro fica igual ou se reduz — se o banco central (BCRA) vender dólares” no mercado de câmbio oficial conhecido como Mulc, escreveu Caputo.

Se o BCRA comprar dólares no Mulc, acrescentou Caputo, a emissão de pesos equivalentes será esterilizada com a venda de dólares equivalentes num mercado em que as transações em dólares são liquidadas em dinheiro.

A política entrará em vigor na segunda-feira.

O anúncio foi feito depois que dados oficiais publicados na sexta-feira mostraram que uma série de cinco meses de desaceleração da inflação terminou em junho, quando a inflação foi maior do que em maio.

Desde que o presidente libertário Javier Milei assumiu no final do ano passado, a inflação diminuiu drasticamente na Argentina, desacelerando de 25,5% em dezembro para 4,2% em maio. A taxa de junho foi de 4,6%.

(Reportagem de Jorge Otaola)