Avaliação positiva do governo Lula oscila para baixo, mostra pesquisa Genial/Quaest

2 minutos

(Reuters) – A avaliação positiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva oscilou para baixo em setembro para 32% — em julho, foram 36% –, variação registrada no limite da margem de erro de 2 pontos percentuais, informou a pesquisa Genial/Quaest.

Realizada entre os dias 25 e 29 de setembro, a sondagem também apontou que a avaliação negativa oscilou um ponto percentual para cima, de 30% em julho para 31% em setembro. Os que avaliam a gestão como regular passaram de 30% na rodada anterior para 33% nesta última rodada.

Quando os entrevistados são questionados sobre o trabalho que Lula vem desempenhando, a aprovação do petista passa de 54%, em julho, para 51% em setembro. Os que desaprovam a maneira de governar do presidente saíram de 43% na última rodada para 45% agora. As variações apresentam oscilações dentro da margem de erro.

Foram entrevistadas 2000 pessoas para a realização desta pesquisa.

Para 38% o governo Lula está melhor do que o do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em julho, essa parcela correspondia a 51%. Os 36% que em julho responderam que a gestão do petista está pior do que a anterior passaram a 33%. Aqueles que avaliam as duas administrações como iguais passaram de 8% para 22%.

Quando o assunto é economia, os 28% que detectavam uma melhora nos 12 meses anteriores na rodada passada chegaram a 33% na pesquisa atual. Os 36% que enxergavam uma piora em julho passaram a 41% em setembro.

A sondagem também levantou a percepção do eleitorado sobre o foco do governo. Para 51%, a atual gestão trabalha para atender a todos — em julho eram 51%. Os 38% que na rodada anterior responderam que o presidente governava para quem havia votado nele permaneceram no mesmo patamar em setembro.