Biden tem mau desempenho e Trump solta falsidades em 1º debate presidencial dos EUA

reuters_tickers

4 minutos

Por Helen Coster, Steve Holland e Joseph Ax

ATLANTA, 28 Jun (Reuters) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, teve um desempenho instável e hesitante, enquanto seu rival republicano Donald Trump o agrediu com uma série de ataques, muitas vezes com falsidades, no primeiro debate presidencial na noite de quinta-feira, quando os dois candidatos trocaram insultos pessoais antes da eleição de 5 de novembro.

Os dois trocaram farpas sobre aborto, imigração, as guerras na Ucrânia e em Gaza, a maneira como veem a economia e até mesmo suas habilidades no golfe, à medida que cada um tentava mudar o que as pesquisas de opinião mostram que tem sido uma disputa praticamente empatada há meses.

Mas o fraco desempenho de Biden abalou seus colegas democratas e provavelmente aprofundará as preocupações dos eleitores de que o presidente de 81 anos está velho demais para cumprir outro mandato de quatro anos.

Um importante doador de Biden, que não quis ser identificado ao criticar o presidente, chamou seu desempenho de “desqualificante” e disse que espera uma nova rodada de pedidos para que ele se afaste antes da convenção nacional do partido em agosto.

A vice-presidente Kamala Harris, em entrevista à CNN após o debate, reconheceu o que chamou de “início lento” de Biden, mas argumentou que os eleitores deveriam julgar ele e Trump com base em seus anos no cargo.

Biden, com a voz rouca, atrapalhou-se com suas palavras em várias ocasiões durante a primeira meia hora do debate. Mas ele encontrou seu equilíbrio na metade do debate, quando atacou Trump por conta de sua condenação por encobrir pagamentos pelo silêncio da estrela pornô Stormy Daniels, chamando-o de “criminoso”.

Em resposta, Trump mencionou a recente condenação do filho de Biden, Hunter, por mentir sobre seu uso de drogas ao comprar uma arma.

Momentos depois, Biden observou que quase todos os ex-membros do gabinete de Trump, incluindo o ex-vice-presidente Mike Pence, não apoiaram sua campanha.

“Eles o conhecem bem, atuaram com ele”, disse. “Por que não o estão apoiando?”

Trump, por sua vez, desencadeou uma enxurrada de críticas, muitas das quais eram falsidades há muito repetidas, incluindo alegações de que os imigrantes têm realizado uma onda de crimes, que os democratas apoiam o infanticídio e que ele realmente ganhou a eleição de 2020.

Biden e Trump, de 78 anos, estavam ambos sob pressão para demonstrar sua aptidão para o cargo. Biden tem sido atormentado por perguntas sobre sua idade e perspicácia, enquanto a retórica incendiária de Trump e os vastos problemas legais continuam sendo uma vulnerabilidade.

“Obviamente, o maior fator é que Biden ainda parecia velho, rouco e menos coerente do que quando concorreu da última vez”, disse Matt Grossmann, professor de ciências políticas da Michigan State University. “Não acho que Trump realmente tenha feito algo para se ajudar além de seus apoiadores existentes, mas acho que isso é eclipsado pelas impressões das pessoas sobre Biden em sua maior vulnerabilidade.”

Questionado sobre o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA por uma multidão de seus apoiadores, Trump se recusou a aceitar qualquer responsabilidade e afirmou que muitos dos presos eram inocentes.

Biden culpou Trump por permitir a reversão do direito nacional ao aborto ao nomear conservadores para a Suprema Corte dos EUA, uma questão que tem atormentado os republicanos desde 2022.

Trump disse que Biden falhou em proteger a fronteira sul dos EUA, levando dezenas de criminosos ao país.

Biden respondeu: “Mais uma vez, ele está exagerando, está mentindo.”

Estudos mostram que os imigrantes não cometem crimes em uma taxa maior do que os norte-americanos nativos.

Cada um chamou o outro de pior presidente da história; Biden se referiu a Trump como um “perdedor” e um “chorão”, enquanto Trump chamou Biden de “desastre”.