Boxeador Chávez Jr. enfrentará em liberdade julgamento por ligações com narcotráfico no México

afp_tickers

2 minutos

O boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. enfrentará em liberdade provisória o seu julgamento no México por suposto envolvimento com o narcotráfico, informou seu advogado no sábado (23), ao fim da primeira audiência judicial.

O pugilista, filho da lenda do boxe Julio César Chávez, foi entregue ao México pelos Estados Unidos na última segunda-feira (18) e apresentado a um juiz federal no estado de Sonora (noroeste) no sábado.

“Será libertado imediatamente porque assim o ordenou o julgador”, disse à imprensa o advogado Rubén Fernando Benítez.

A Procuradoria-Geral não respondeu imediatamente a um pedido de informações sobre o caso por parte da AFP.

A acusação contra Chávez Jr. foi de “delinquência organizada” sem funções de hierarquia e possível participação na “introdução clandestina de armas ao México”, acrescentou a defesa.

O advogado explicou que foram impostas “medidas muito rigorosas” ao atleta, como não sair do país, mas afirmou que ele “vai cumpri-las” de forma rigorosa.

Devido aos trâmites, sua saída em liberdade condicional pode levar horas.

Chávez, de 39 anos, foi detido em 2 de julho por autoridades migratórias dos Estados Unidos em Los Angeles acusado de mentir em sua solicitação de residência permanente neste país.

Ao saber de uma ordem de captura vigente no México, as autoridades americanas o entregaram em uma ponte fronteiriça de Sonora à Justiça mexicana, que o transferiu para o presídio de Hermosillo, capital do estado.

A audiência de sábado começou no fim da tarde e terminou à noite. Segundo a imprensa local, a Procuradoria-Geral pediu ao juiz três meses adicionais para investigar e reunir mais provas contra o pugilista. A próxima audiência será em 24 de novembro.

Caso seja considerado responsável, disse seu advogado, poderá enfrentar uma pena de entre quatro e oito anos de prisão.

A detenção do pugilista nos EUA ocorreu apenas quatro dias após ele ter protagonizado um dos eventos de boxe mais divulgados do ano, no qual foi derrotado pelo lutador local Jake Paul.

sem/ag/yr