The Swiss voice in the world since 1935

Cacatuas podem fazer 30 movimentos de dança, aponta estudo

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

As cacatuas são famosas na Austrália por seu canto estridente, mas pesquisadores revelaram nesta quinta-feira (7) que elas também possuem uma impressionante variedade de movimentos de dança.

Muitos australianos consideram as cacatuas uma espécie bastante incômoda, principalmente por seus gritos cacofônicos e agudos.

Mas quando não estão usando seus bicos afiados para revirar o lixo, um novo estudo descobriu que muitas cacatuas parecem gostar de mexer suas penas da cauda.

Natasha Lubke, pesquisadora da Universidade Charles Sturt, documentou 30 movimentos de dança diferentes enquanto estudava várias espécies desta ave, desde movimentos de cabeça até giros corporais com ritmo.

“Demonstrei que o comportamento de dançar é mais comum em cacatuas do que se pensava anteriormente, e foi observado em 10 das 21 espécies de cacatuas”, disse Lubke.

A pesquisadora revisou vídeos do YouTube para documentar os comportamentos de dança das cacatuas como animais de estimação em todo o mundo, além de observar as aves no zoológico de Wagga Wagga, na Austrália.

A pesquisa sugeriu que elas “podem sentir prazer e gostar de dançar”, afirmou.

O especialista em comportamento animal Raf Freire, que supervisionou a pesquisa, disse que isso era um sinal de “processos cognitivos e emocionais bem desenvolvidos nas aves”.

O estudo foi divulgado na publicação científica PLOS One.

Conhecida como “a ave mais travessa da Austrália”, o comportamento às vezes barulhento e incômodo das cacatuas-de-crista-amarela é uma fonte constante de fascínio para os cientistas.

No início deste ano, pesquisadores documentaram como um bando de cacatuas na área urbana de Sydney havia descoberto como utilizar fontes de água potável.

Em 2017, o governo australiano gastou 50 mil dólares (R$ 129.185, na cotação da época) para reparar os danos causados aos cabos de internet de alta velocidade, que foram arrancados e roídos por essas aves.

sft/djw/pb/zm/jmo/yr

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Melanie Eichenberger

Suíços no exterior: Como você comemora o Dia Nacional da Suíça onde você mora?

Você tem alguma tradição especial para o aniversário da Suíça? Conta pra gente onde você mora e como costuma comemorar.

Participe da discussão
4 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Dominique Soguel

Que lições podemos tirar sobre os riscos e as vantagens de cumprir os tratados nucleares?

Rússia, Ucrânia, Coreia do Norte, Israel, Irã. Qual é o sentido dos acordos nucleares se vale a pena ignorá-los?

Participe da discussão
2 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
28 Curtidas
49 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR