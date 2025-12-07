Descendentes buscam raízes suíças em viagens genealógicas

No escritório da Organização dos Suíços do Estrangeiro (OSE) em Berna, a correspondência com cidadãos suíços no exterior é arquivada em pastas de acordo com os dossiês. Photopress-Archiv / Walter Studer

Séculos após deixarem a Suíça em busca de melhores condições de vida, descendentes de imigrantes suíços percorrem vilarejos europeus em busca de suas raízes. Nos Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, relatos mostram como a genealogia virou hobby e motivo de viagens ao país de origem.

7 minutos

Sinais da emigração suíça podem ser encontrados em vários continentes, como ilustra o livro Atlas mundial de lugares suíços. Há uma Nova Genebra na Irlanda, uma Villa Lugano em Buenos Aires e uma cidade chamada Berna, em Indiana, Estados Unidos. Pessoas de várias regiões da Suíça emigraram para a Austrália, América do Sul e do Norte, vários países europeus e o Norte da África.

Mostrar mais

Mostrar mais História Quando os suíços emigravam para o Velho Oeste Este conteúdo foi publicado em Uma reportagem fotográfica sobre a vida dos colonos suíço-italianos em Butte – uma antiga cidade em expansão no oeste americano. ler mais Quando os suíços emigravam para o Velho Oeste

Considerando as condições de viagem da época e o custo de uma passagem só de ida, não é surpresa que muitos emigrantes suíços nunca tenham retornado à sua terra natal. Em vez disso, estabeleceram-se e prosperaram nos países de acolhimento, transmitindo o nome da família e as tradições suíças aos seus descendentes.

Perguntamos à nossa comunidade se eles tinham ancestrais suíços e se haviam viajado para a Suíça para realizar pesquisas genealógicas. Nos últimos meses, os leitores compartilharam suas histórias e forneceram uma vasta coleção de anedotas pessoais de todo o mundo.

Mostrar mais Debate Moderador: Céline Stegmüller Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça? Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica. Participe da discussão 34 Curtidas Visualizar a discussão

Descendentes vieram ver por si mesmos

A maioria das pessoas que deixaram um comentário em nosso debate escreve dos Estados Unidos, onde emigrantes de vários cantões suíços se estabeleceram. “Consegui rastrear meu lado materno Persinger até Zumikon (cantão de Zurique). Eles vieram para os Estados Unidos no navio Mercury e acabaram se estabelecendo no Condado de Republic, Kansas”, escreveu starsinhereyes75. “Meu bisavô paterno, Christian Graf, imigrou para os EUA em 1877. Sua origem era Heiligenschwendi [cantão de Berna]”, diz martha71654. Carolprudm escreveu: “Meus avós maternos emigraram de St. Gallen para Nova Jersey para trabalhar no ramo de bordados. Seus nomes eram Ochsner Studerus e Doerig.”

O número expressivo de imigrantes suíços se estabelecendo nos EUA permitiu que anedotas e histórias familiares de suas jornadas fossem coletadas e preservadas, como explica Arnold Ambiel, da Califórnia. “Morando na Costa Oeste dos Estados Unidos, temos amplo acesso a registros e históricos familiares sobre a trajetória migratória de nossos familiares. Muitas vezes, temos informações baseadas nos EUA que ajudam a completar uma busca por familiares suíços que partiram.”

Mostrar mais

Mostrar mais Suíços do estrangeiro Perder a cidadania suíça é mais fácil do que parece Este conteúdo foi publicado em Perder a cidadania suíça? Sim, é possível! Muitos suíços no exterior a perderam sem saber. Histórias de casamento, omissões e leis antigas mostram o impacto dessa perda. ler mais Perder a cidadania suíça é mais fácil do que parece

Algumas pessoas, como martha71654, que visitou Gruyères no ano passado com a filha, viajaram para a Suíça para descobrir a terra natal de seus ancestrais. Ajnic disse que visitou o Ticino “e espera voltar em breve. Mais interessado em como eles viveram do que no aspecto genealógico”.

Alguns vieram para completar suas pesquisas genealógicas, já que muitos registros suíços podem não estar acessíveis online. “Tive a sorte de visitar Villeret e St. Imier, na Suíça, em 1966, e novamente cerca de dez anos depois, onde rastreei a família de Lydie por mais três gerações”, escreveu PrairieFleur3. Carol Waser nos contou que tinha acabado de voltar de férias de duas semanas na Suíça, durante as quais “pude ir ao Mosteiro de Kloster, em Engleberg, e obter cópias de registros de ancestralidade que remontam a 1600”. Celeste disse que viajou para Mettmenstetten, no cantão de Zurique, em janeiro para fazer algumas pesquisas.

Anterior Próxima Na pequena aldeia de Broglio, Val Lavizzara (cantão do Ticino), as bandeiras do Ticino e dos Estados Unidos são representadas como se estivessem apertando as mãos. Cortesia de Alex Nichelini Alex Nichelini acena de uma ponte em Verscio, cantão do Ticino, de onde seus antepassados emigraram. Cortesia de Alex Nichelini Catherine Onchuck visitou a igreja reformada em Mettmenstetten com sua família. إهداء من Catherine Onchuck Cenário 1

Cenário 2

Cenário 3

Comunidade que partilha

Os leitores que participaram do debate também compartilharam algumas dicas e truques com outros colegas genealogistas. Andrea Silver compartilhou um link para seu blog, onde ela explica em detalhes como descobriu que sua tataravó Hermine era da Suíça, país que ela visitouLink externo neste verão.

Duas pessoas viram que tinham o mesmo nome em sua árvore genealógica e começaram a usar métodos bastante técnicos, mencionando correspondências de DNA autossômico e Y-DNA. Para descobrir se ele tem algum parentesco com Eringobragh, gkaDanaLiechti compartilhou o link para sua árvore genealógica no site Ancestry.com.

Susan Schibli, do Reino Unido, contou sobre sua extensa pesquisa sobre sua árvore genealógica paterna e materna e dedicou um tempo para explicar a Kareem, Dodger e Rissa a melhor maneira de fazer um teste de DNA. Arnold Ambiel sugeriu três sites para Victoria-Lupus onde ela poderia encontrar informações sobre os ancestrais alemães de seu marido, pois, segundo ela, “os sites populares do Ancestry mostram muito pouca informação da Itália e nada da Suíça. Esses programas parecem ser voltados principalmente para americanos e sua ascendência anglo-saxônica”.

Buraco negro da pesquisa genealógica

Apesar de traçar sua linhagem ao longo de alguns séculos, muitos leitores ainda têm perguntas sem resposta. Jblock compartilhou as poucas informações que possui sobre seus bisavós paternos, que “ambos nasceram em Schleitheim, Suíça, e emigraram para os Estados Unidos por volta de 1850. Não consigo encontrar muita informação sobre nenhum dos dois”.

Em seu comentário, o leitor dgsscc escreve que eles “rastrearam a linhagem até meados do século 18. Eu gostaria muito de saber o que levou meu ancestral a fazer a longa viagem até a Austrália, de todos os lugares. Ainda estou procurando por essa resposta”. Celeste diz que ainda precisa “conversar com alguém que tenha informações sobre a Igreja Reformada em Mettmenstetten na década de 1520 e qualquer informação sobre os Gallmanns do Moinho em Wyssenbach (Wissenbach) das décadas de 1520 a 1720 ou enquanto eles estiveram lá”.

Uma página de um antigo registro da igreja de 1825, listando nomes de famílias e seus membros. O livro é proveniente da Suíça, mas a localização exata é desconhecida. Eth-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Apesar da disponibilidade de tempo, os limites da pesquisa genealógica parecem bastante virtuais: desde que existam registros públicos, é tecnicamente possível rastrear uma linhagem. Para alguns leitores, como o RepatriatedSwiss, a pesquisa genealógica é um hobby divertido: “Rastrear minha herança suíça para ver as novidades que descubro é sempre divertido.”

Algumas pessoas relataram encontros amigáveis com suíços em sua busca por informações genealógicas, e outras puderam reencontrar parentes distantes, com quem mantêm contato até hoje. Muitas estão planejando retornar à Suíça ou visitá-la pela primeira vez. Conhecemos Juliette Buchanan neste verão, que veio da Austrália até o Ticino para ver de onde seu tataravô Antonio Vosti emigrou. Outra família concordou em nos deixar acompanhá-los em sua viagem em família na próxima primavera, onde planejam descobrir mais detalhes sobre seus ancestrais suíços.

Adaptação: DvSperling

Mostrar mais

Mostrar mais Suíços do estrangeiro Estrangeiros de origem helvética deveriam poder trabalhar na Suíça? Este conteúdo foi publicado em Um projeto de lei propunha a criação de um contingente especial para descendentes de emigrantes suíços sem passaporte suíço. O Senado, porém, não o aprovou. ler mais Estrangeiros de origem helvética deveriam poder trabalhar na Suíça?

Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch