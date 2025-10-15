Consórcio que inclui Nvidia compra empresa de centro de dados por US$ 40 bilhões

Um consórcio que inclui a gestora de ativos BlackRock, a gigante dos chips Nvidia e a Microsoft comprará a Aligned Data Centers, uma empresa especializada em centros de dados, por cerca de 40 bilhões de dólares (217 bilhões de reais).

Trata-se de mais uma demonstração do apetite do setor tecnológico por infraestruturas para o desenvolvimento de inteligência artificial (IA), como chips, servidores e centros de dados que oferecem armazenamento computacional, mas também a capacidade de processamento exigida por essa tecnologia.

Fundada em 2013 e pertencente ao grupo australiano de serviços financeiros Macquarie, a Aligned possui mais de 50 centros de dados em Estados Unidos, México, Brasil, Chile e Colômbia.

O consórcio comprador é composto pela BlackRock, o fundo soberano tecnológico dos Emirados Árabes Unidos MGX e a sociedade conjunta Artificial Intelligence Infrastructure Partnership (AIP), criada pela BlackRock em 2024 e que também reúne MGX, Nvidia e Microsoft.

As gigantes tecnológicas dos Estados Unidos tentam acompanhar o desenvolvimento de infraestrutura de inteligência artificial, como a OpenAI, criadora do ChatGPT, que anunciou sua própria série de acordos importantes que, segundo ela afirma, são necessários para atender à demanda esperada de capacidade de processamento.

A Meta, empresa matriz de Facebook e Instagram, anunciou, por sua vez, nesta quarta, que está construindo um importante centro de dados de inteligência artificial com capacidade de um gigawatt em El Paso, Texas, a instalação de dados de número 29 da gigante tecnológica, e a terceira nesse estado do sul dos Estados Unidos.

A Meta informou que planeja investir até 72 bilhões de dólares (R$ 392 bilhões) em custos de capital relacionados principalmente com a inteligência artificial em 2025.

