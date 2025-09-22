The Swiss voice in the world since 1935
Cooperação internacional

Fato ou Fake: líderes estrangeiros esconderam dinheiro em bancos suíços?

Série Fato ou fake, Episódio 3:

O rastro do “dinheiro sujo” nas mãos de funcionários públicos corruptos há muito tempo leva ao centro financeiro da Suíça. O governo tem tentado limpar essa situação.

Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

Repórter especializada em temas internacionais, com um trabalho paralelo como editora na redação de língua inglesa. Anteriormente, meu foco no trabalho era a questão da desinformação e checagem de fatos, um tema que ainda trabalho ocasionalmente.

Meu trabalho se concentra em engajar você, nosso público, e fortalecer a confiança no nosso jornalismo. Desenvolvo ferramentas de engajamento, como debates multilíngues e ajudo a distribuir nosso conteúdo para usuários em todas as plataformas. Fui enfermeira. Depois estudei linguística inglesa e comunicação social, onde desenvolvi um grande interesse pelo jornalismo e notícias na era digital.

Revoltas populares, documentos vazados e investigações colaborativas da mídia: nas últimas décadas, tudo isso levou à descoberta de contas bancárias suspeitas na Suíça.

Em 2011, por exemplo, quando manifestantes em todo o mundo árabe se revoltaram contra regimes autoritários, a Suíça rapidamente congelou centenas de milhões de francos em contas ligadas a líderes então em conflito, incluindo Bashar al-Assad (Síria) e Muammar al-Gaddafi (Líbia).

Do Haiti e Peru, na América Latina, ao Cazaquistão e Uzbequistão, na Ásia Central, passando por Angola e Mali, na África, vários outros funcionários estrangeiros são suspeitos de terem transferido fundos roubados do Estado para bancos suíços.

Em 2022, após revelações da investigação da mídia #SuisseSecrets, a Swissinfo destacou alguns dos casos mais notórios de cleptocracia que tocaram solo suíço:

Mostrar mais

A Suíça reagiu a revelações semelhantes implementando várias medidas para prevenir a lavagem de dinheiro e fluxos financeiros ilícitos. Em 2016, ela introduziu uma nova lei para ajudar a repatriar fundos roubados para seus países de origem.

Mas tudo isso é mais fácil dizer do que fazer. Os promotores devem ser capazes de provar em um tribunal que os fundos em questão foram obtidos ilegalmente antes que possam ser restituídos ao povo. Idealmente, também devem existir estruturas estatais no país de origem para receber e redistribuir esse dinheiro de forma transparente.

A Swissinfo analisou alguns dos progressos que a Suíça fez na recuperação de ativos, incluindo o envolvimento da sociedade civil para decidir como o dinheiro será gasto em benefício daqueles que mais precisam. Mas os desafios permanecem.

Mostrar mais

Edição: Tony Barrett/vm/fh
Adaptação: Fernando Hirschy

Mostrar mais

Debate
Moderador: Geraldine Wong Sak Hoi

Qual tema da diplomacia suíça você gostaria de ver no nosso site?

A neutralidade é um pilar da diplomacia suíça, mas nem sempre bem compreendida. Ex.: Putin acusou a Suíça de romper neutralidade ao sancionar a Rússia, mas isso já ocorreu antes. O que mais devemos explorar? Opine!

Participe da discussão
13 Curtidas
12 Comentários
Visualizar a discussão

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Benjamin von Wyl

Você confia na resiliência democrática do seu país?

As democracias enfrentam desafios internos e externos. Seu país resistiria ao autoritarismo? Participe do debate!

Participe da discussão
4 Curtidas
36 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
27 Curtidas
37 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Dominique Soguel

Que lições podemos tirar sobre os riscos e as vantagens de cumprir os tratados nucleares?

Rússia, Ucrânia, Coreia do Norte, Israel, Irã. Qual é o sentido dos acordos nucleares se vale a pena ignorá-los?

Participe da discussão
4 Curtidas
13 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!

Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR