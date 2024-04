Decisão europeia “absurda” pode prejudicar democracia

Algumas das militantes "Idosas pela Proteção do Clima" após a sentença em Estrasburgo, França, na terça-feira. KEYSTONE/© KEYSTONE / JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Os jornais suíços criticaram o julgamento sobre mudança climática contra o governo suíço pelo principal tribunal de direitos humanos da Europa, afirmando que ele corre o risco de minar a democracia e a influência política de grupos ambientais.

A decisão da terça-feira da Corte Europeia de Direitos Humanos a favor de mais de 2.000 mulheres suíças que afirmaram que o governo suíço não fez o suficiente para combater as mudanças climáticas deve encorajar mais pessoas a entrarem com processos contra governos por causa do clima.

Enquanto os grupos ambientalistas comemoravam a decisão do tribunal de Estrasburgo, na França, os editoriais dos jornais diziam que a decisão aumentaria os temores de que o judiciário estivesse se intrometendo na política.

“Veredito absurdo contra a Suíça: Estrasburgo busca a política climática no tribunal”, declarou o Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Descrevendo a decisão como uma “jurisprudência ativista” que poderia abrir caminho para “todos os tipos de reivindicações”, o jornal disse que as idosas autoras da ação eram, em última análise, marionetes de lobbies ambientais que usaram o tribunal para contornar o debate democrático.

A Suíça, onde os referendos testam regularmente os limites da formulação de políticas nacionais, comprometeu-se a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 50% até 2030, em relação aos níveis de 1990.

O governo havia proposto medidas mais rigorosas para atingir a meta, mas os cidadãos do país rejeitaram essas medidas em um referendo em 2021.

Na manchete “Não queremos justiça climática”, o Blick chamou a decisão do tribunal de “questionável” e advertiu que ela provavelmente aprofundaria as divisões sobre a política climática.

“E, na política europeia, deve-se observar que isso faz o jogo daqueles que cheiram os juízes estrangeiros em todos os lugares”, disse o jornal.

O Tages-Anzeiger, por sua vez, disse em um editorial que, embora o tribunal tenha destacado as limitações da agenda climática da Suíça, a democracia ficaria sob pressão se os tribunais começassem a moldar a política.

Fazendo referência ao referendo de 2021, o jornal disse que a decisão corria o risco de confirmar opiniões amplamente difundidas de que o tribunal estava se intrometendo na tomada de decisões nacionais.

Isso, por sua vez, poderia voltar a perseguir os ecologistas nas urnas, quando os eleitores insatisfeitos expressassem sua frustração “contra os partidos verdes que agora querem usar o julgamento para sua agenda política”, escreveu o jornal.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

