Onda de frio na Suíça ameaça agricultura do país

Nos últimos dias, até meio metro de neve caiu em certas áreas da Suíça. A onda de frio tardia representa uma ameaça às plantações e aos vinhedos do país. KEYSTONE/© KEYSTONE / MICHAEL BUHOLZER

O risco de danos causados por ondas de frio tardias em plantações de frutas e vinhedos está aumentando. Como resultado da mudança climática, os invernos estão se tornando mais amenos e a estação de crescimento está sendo prolongada, disse o serviço meteorológico Meteonews.

2 minutos

Keystone-SDA Outra língua: 1 English en Late frost in Switzerland poses increased risk to crops original ler mais Late frost in Switzerland poses increased risk to crops

O inverno passado foi um dos mais amenos desde o início das medições, e a primavera também foi particularmente amena. Isso teve um efeito sobre a chegada das estações, que, como nos anos anteriores, chegou de duas a quatro semanas antes do previsto, segundo informações do site da Meteonews.

+ Efeitos do aquecimento global de 1,5°C na Suíça e no mundo

Porém, segundo o serviço de meteorologia, não deve haver noites com temperatura claramente negativa dois metros acima do solo, o que é positivo para árvores frutíferas e vinhedos. Portanto, os danos causados pela geada devem ser limitados.

Neve na primavera

Na segunda-feira, o limite de queda de neve baixou para os 500 metros de altitude, cobrindo algumas cidades do Planalto suíço.

De acordo com o boletim emitido pelo Instituto Federal Suíço para Pesquisa de Florestas, Neve e Paisagem (WSL), a situação climática atual significa que há um alto risco de avalanche no cantão do Valais, no sul, na Suíça central e no sudeste do país. São possíveis avalanches espontâneas, mas também avalanches em grande escala. Em alguns casos, as estradas também podem ser afetadas.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

Mostrar mais

Mostrar mais Espécies alpinas lutam para acompanhar crise climática Este conteúdo foi publicado em Pesquisa mostra que animais e plantas estão se adaptando e migrando para outras áreas devido ao aquecimento global, mas não rápido o suficiente. ler mais Espécies alpinas lutam para acompanhar crise climática

Como trabalhamos Esta notícia foi escrita e cuidadosamente verificada por uma equipe editorial externa. Na SWI swissinfo.ch, selecionamos as notícias mais relevantes para um público internacional e usamos ferramentas de tradução automática, como DeepL, para traduzi-las do inglês. O fornecimento de notícias traduzidas automaticamente nos dá tempo para escrever artigos mais detalhados. Você pode encontrá-los aqui. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos, dê uma olhada aqui e, se tiver comentários sobre esta notícia, escreva para english@swissinfo.ch.

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever

Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch