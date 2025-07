Aventura refrescante: descendo o rio Aare até Berna

No verão suíço, uma das experiências mais típicas e emocionantes é descer de bote o rio Aare. A rota de Thun até Berna mistura paisagens deslumbrantes, esportes aquáticos e a alegria de aproveitar a natureza.

1 minuto

Fernando Hirschy Sou responsável da distribuição e dos canais de mídia social da redação de língua portuguesa, produzo reportagens e conteúdo multimídia, além de adaptações em português. Suíço-brasileiro formado em jornalismo e comunicação social pela Universidade de Friburgo, Suíça. Ex-colaborador da antiga Rádio Suíça Internacional (RSI), que deu origem à SWI swissinfo.ch.

Imagine um dia de sol, um bote inflável, águas cristalinas e um grupo de amigos. É assim que começa a aventura no rio Aare, um dos rios mais limpos da Europa. A jornada parte da charmosa cidade de Thun e segue o curso do rio até Berna, a capital da Suíça.

O percurso dura cerca de três horas, dependendo do ritmo e das pausas para nadar ou relaxar. Ao longo do caminho, os participantes cruzam pontes históricas, trechos de floresta e até castelos à beira do rio. Tudo com total segurança: a atividade é tradicional e muito bem sinalizada, com pontos oficiais de entrada e saída.

Mas atenção: é importante usar colete salva-vidas e verificar a previsão do tempo. A correnteza pode ser forte em certos trechos. Ao final, chega-se a Berna com o coração leve, o corpo revigorado e memórias de uma aventura inesquecível.

Se estiver na Suíça no verão, descer o Aare é um programa imperdível.

