Mosquito transmissor da dengue chega à Zurique

Como até mesmo os menores acúmulos de água são suficientes para que o mosquito tigre asiático se reproduza, regadores, pires de vasos de plantas, vasos e outros recipientes devem ser esvaziados regularmente. KEYSTONE/© KEYSTONE / ENNIO LEANZA

O mosquito-tigre chegou à região de Zurique Oberland: a cidade de Uster anunciou na quarta-feira que os primeiros exemplares foram identificados em Nänikon no verão passado. A população de mosquitos está agora sendo combatida e a área monitorada.

De maio a outubro, o cantão de Zurique trabalhará com a cidade de Uster para investigar a ocorrência de mosquitos tigre. A cidade disse que estava tratando os possíveis locais de reprodução com larvicida biológico.

O apoio dos cidadãos de Nänikon também está sendo incentivado. Como até mesmo os menores acúmulos de água podem ser suficientes para que o mosquito tigre asiático se reproduza, regadores, pires de vasos de plantas, vasos e outros recipientes devem ser esvaziados regularmente.

Os primeiros espécimes do mosquito-tigre foram encontrados no verão passado, confirmou a cidade em uma consulta. Quando ficou claro, em outubro, que uma população de mosquitos havia se estabelecido em Nänikon, a cidade elaborou um plano de controle junto com o cantão.

Risco baixo de dengue

Os mosquitos-tigre também têm sido avistados na cidade de Zurique desde 2016, onde até agora foi possível evitar que os insetos se espalhassem pela cidade.

O mosquito-tigre pode transmitir várias doenças, como a dengue, embora o risco disso acontecer na Suíça seja baixo. No entanto, as criaturas são certamente incômodas porque, ao contrário dos mosquitos nativos, os mosquitos-tigre também picam durante o dia e as picadas são dolorosas.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

Como trabalhamos Esta notícia foi escrita e cuidadosamente verificada por uma equipe editorial externa. Na SWI swissinfo.ch, selecionamos as notícias mais relevantes para um público internacional e usamos ferramentas de tradução automática, como DeepL, para traduzi-las do inglês. O fornecimento de notícias traduzidas automaticamente nos dá tempo para escrever artigos mais detalhados. Você pode encontrá-los aqui. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos, dê uma olhada aqui e, se tiver comentários sobre esta notícia, escreva para english@swissinfo.ch.

