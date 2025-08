1º de agosto: como a Suíça comemora seu aniversário

Uma imagem comum no dia 1º de agosto: um pãozinho com uma bandeira suíça espetada nele. Keystone / Peter Klaunzer

No dia 1º de agosto de cada ano, a Suíça comemora sua fundação com fogueiras, bandeiras e discursos. Os costumes variam do tradicional ao moderno – com os fogos de artifício ainda sendo um grande ponto de discórdia.

5 minutos

O dia 1º de agosto, Dia Nacional da Suíça, é comemorado no país com uma série de costumes tradicionais. Alguns são mais antigos, outros mais recentes e alguns são até um pouco artificiais – por exemplo, a própria data.

Outros países tendem a definir seu feriado nacional para coincidir com a data da fundação de sua constituição; para a Suíça, essa data foi 12 de setembro de 1848. Mas, em 1891, decidiu-se celebrar o 600º aniversário da carta federal de 1291.

Embora a carta tenha a data de 1291, ela não especifica uma data clara em que foi assinada. Conta-se que, em 1º de agosto de 1291, três homens se reuniram no prado Rütli, na Suíça central, para levantar os dedos em juramento e fundar a Confederação Suíça – embora isso seja provavelmente mais uma lenda do que uma verdade concreta.

As fogueiras que são tradicionalmente acesas nas montanhas no dia 1º de agosto não têm nenhuma ligação histórica com a fundação da Confederação Suíça; suas origens provavelmente estão relacionadas à importância das torres de vigia localizadas em altitudes elevadas.

Por exemplo, a partir do século XV, fogueiras de sinalização eram acesas nas montanhas para alertar sobre a aproximação de tropas inimigas. Hoje, as fogueiras são simplesmente agradáveis de se ver; para muitos, elas também evocam uma sensação de aconchego caseiro.

Ao contrário de outros países, não há uma celebração central marcando o feriado nacional da Suíça – muito menos um desfile militar. A Sociedade Suíça para o Bem Comum (SSBC) organiza um evento simbólico todos os anos no prado Rütli; mas, em consonância com o espírito descentralizado do país, o dia 1º de agosto é marcado por celebrações federais oficiais em todo o país.

Dez fotos de dez anos – como as pessoas na Suíça comemoram o dia 1º de agosto:

Anterior Próxima A atriz suíça Fabienne Penseyres, vestida como Heidi durante as comemorações em Lausanne, em 1º de agosto de 2014. Keystone / Anthony Anex Desde 1991, ano do 700º aniversário da Suíça, uma missa é celebrada no dia 1º de agosto na passagem de Gotthard, onde as peregrinações são uma tradição que remonta à Idade Média. Aqui, uma imagem do evento de 2015. Keystone / Ti-Press / Carlo Reguzzi 1º de agosto de 2016: stand-up paddle ao lado do “Schillerstein”, um monumento ao escritor Friedrich Schiller, às margens do Lago de Lucerna. Keystone / Alexandra Wey Fogos de artifício iluminam o céu sobre Neuhausen am Rheinfall em 2017. Keystone / Ennio Leanza A banda de metais “L’Avenir” toca no Dia Nacional da Suíça em Vers-Chez-Perrin, perto de Payerne, em 2018. Keystone / Jean-Christophe Bott Trabalhadores atravessam a bandeira suíça de 6.400 metros quadrados na montanha Säntis, em 1º de agosto de 2019. Keystone / Ennio Leanza 1º de agosto em modo pandemia: a presidente Simonetta Sommaruga teve apenas uma pequena audiência durante seu discurso no prado de Rütli em 2020. Keystone Em 2021, no Rütli, as comemorações também marcaram os 50 anos do sufrágio feminino na Suíça. Keystone / Urs Flueeler Presidente, vaca e queijo: Ignazio Cassis e sua esposa Paola Rodoni visitando a fazenda de Serge Duperrex em 1º de agosto de 2022. Keystone / Michael Buholzer Devido às previsões meteorológicas desfavoráveis, as fogueiras na cordilheira Churfirsten foram acesas um dia antes em 2023 – em 31 de julho. Keystone / Gian Ehrenzeller Uma mulher em traje tradicional num evento do Dia Nacional em Kesswil, cantão da Turgóvia, em 2024. Keystone / Christian Merz Cenário 1

Tema explosivo

Outro costume que ilumina o céu em 1º de agosto são os fogos de artifício. Mas essa é uma questão delicada: a maioria da população é contra foguetes e fogos de artifício, e uma iniciativa popular está pedindo sua proibição. Várias regiões já os proibiram. Em muitos lugares, porém, os fogos de artifício ainda desempenham um papel importante. Cidades e municípios organizam espetáculos; muitos particulares também não perdem a oportunidade de soltar um ou dois foguetes.

As comemorações oficiais são menos controversas: aqui, os municípios organizam eventos com discursos, música e, dependendo da região, hasteamento de bandeiras e toque de trompa alpina. Os sete ministros do governo viajam pelo país para fazer discursos nesses eventos; alguns ministros fazem vários discursos ao longo do dia.

O fato de a data do feriado nacional ser um tanto flexível também é demonstrado pelo fato de muitos municípios terem transferido as comemorações para a noite de 31 de julho. Isso permite que as pessoas se recuperem das comemorações no próprio dia 1º de agosto – um feriado público.

Aliás, o Dia Nacional da Suíça nem sempre foi um dia de folga – isso só foi confirmado oficialmente por uma votação pública em 1993.

Café da manhã rural

Quem conseguir sair da cama a tempo no dia 1º de agosto poderá tomar café da manhã em uma fazenda. Esses chamados brunchs de 1º de agosto, oferecidos por fazendeiros de todo o país, são uma invenção relativamente nova, tendo começado há 33 anos. Os buffets oferecem pratos regionais caseiros, bem como o tradicional “Wegge” de 1º de agosto – um pão doce feito com massa de fermento e decorado com a bandeira suíça.

A demanda pelos brunchs é alta, mas devido ao esforço envolvido em organizá-los, cada vez menos fazendas os oferecem.

Você sabe a letra do hino nacional suíço? Se não, você não é o único:

Alternativa ao 1º de agosto

Além das comemorações clássicas com bandeiras, fantasias e o hino nacional, também há ofertas alternativas para o dia 1º de agosto. Em Lucerna, por exemplo, você pode celebrar a nação em uma “dança diurna” – uma festa techno em plena luz do dia.

Em Altstätten, St. Gallen, um festival medieval recria como as coisas poderiam ter sido em 1º de agosto de 1291; em Zurique, o “Äms Fäscht” oferece comida e música com um foco mais internacional. E na cidade fronteiriça de Laufenburg, no cantão da Argóvia, as comemorações são internacionais – os vizinhos alemães do outro lado do Reno também participam.

E você, como você comemora o dia Nacional da Suíça? Deixe seu comentário:

Edição: Balz Rigendinger/fh

Adaptação: Fernando Hirschy

