Museu Giacometti abrirá em 2028 e gera debate sobre excessos

Reconstituição minuciosa do ateliê do pintor e escultor suíço Alberto Giacometti no Instituto Giacometti, em Paris. Marc Domage, Fondation Giacometti, Paris

Com inauguração prevista para 2028, o novo Museu Giacometti será instalado na luxuosa esplanada dos Inválidos, em Paris. A decisão da Fundação Alberto e Annette Giacometti dividiu opiniões: uns comemoram o novo espaço expositivo: outros criticam o afastamento do espírito frugal do artista.

É em uma Paris de ares imperiais que se instalará, em 2028, o futuro Museu Giacometti. Às margens do Sena, a instituição ficará no coração de uma perspectiva grandiosa, que se estende da Ponte Alexandre III – construída no fim do século 19 em homenagem ao czar russo – até os Invalides, onde repousa o túmulo de Napoleão I. Um bairro de douraduras, canhões e diplomatas – a embaixada da Suíça fica a cerca de cem metros dali.

A antiga estação ferroviária dos Inválidos, que abrigará as obras do artista grisão, encontra-se hoje em plena reforma. Apenas os usuários do metrô ainda transitam por ali, em meio a tapumes e ao barulho dos marteletes. Há cerca de dez anos, ainda se tomavam vacinas antes de viajar ou pegava-se ali o ônibus para o aeroporto de Orly. No futuro, seus seis mil metros quadrados abrigarão várias versões de O Homem que Caminha e outras peças do genial artista suíço.

Para ser mais preciso, metade do espaço será dedicada a lojas, restaurantes e a uma área educativa, enquanto a outra metade será reservada às exposições. Três mil metros quadrados para Giacometti – é extraordinário… e um pouco desproporcional?

A Fundação Alberto e Annette Giacometti, que administrará o museu, celebra a oportunidade de contar com um espaço assim amplo, afinal, até agora, dispunha apenas do encantador, porém minúsculo, Instituto Giacometti. Contudo, outras vozes lamentam essa grandiloquência e deploram o fato de que Giacometti deixará o popular 14º arrondissement de Paris.

Giacometti no Panteão

“Não me alegro muito quando colocam os artistas em uma espécie de Panteão”, observa o arquiteto e escultor franco-suíço Serge Lemeslif. “Para mim, Alberto é sinônimo de simplicidade. Em 1962, quando eu trabalhava na rua des Plantes, cheguei a vê-lo sair de seu ateliê e ir almoçar no Rendez-vous des camionneurs. Era uma outra época!”

Em 1926, Giacometti instalou-se em um ateliê de 16 metros quadrados, no número 46 da rua Hippolyte-Maindron, no bairro de Alésia. Ele permanecerá ali até 1965, um ano antes de sua morte. Imortalizada por dezenas de fotógrafos célebres, de Henri Cartier-Bresson ao suíço René Burri, a imagem de Giacometti com sua bata de lã, em meio ao alegre caos de seu ateliê, entrou para a lenda.

“A mais bela escultura de Giacometti, eu a descobri debaixo da mesa, ao me abaixar para apanhar minha bituca de cigarro”, escreve o dramaturgo Jean Genet. “Estava coberta de poeira, ele a escondia, o pé de um visitante poderia danificá-la. E chovia dentro do quarto”, acrescenta Genet. “De coração apertado, ele se resignou a colocar ladrilhos – os mais simples, porém os mais bonitos que existem. Ele me disse que jamais teria outra morada além desse ateliê e de seu quarto.”

Jean Genet e Alberto Giacometti, uma relação de amizade e profunda admiração. DR

“Falta de gosto”

Tratava-se de uma imagem cuidadosamente construída por Giacometti, ou da realidade cotidiana do escultor?

“Essa vida dura, de nômade desprendido de toda posse material, fisicamente extenuante, é mais do que um elemento pitoresco que alimenta a lenda visual do artista”, escreve Véronique Wiesinger no catálogo da grande exposição dedicada ao ateliê de Giacometti pelo Centro Pompidou, em 2007. “Esse despojamento é um exercício deliberado de ascese, intrinsicamente ligado ao conjunto de abordagem do artista.”

Devemos então fazer o luto pelo Giacometti frugal das pequenas ruas de Alésia e Montparnasse, bairro onde viveram inúmeros pintores, entre eles Picasso, Soutine e Man Ray? “Apresentar seu trabalho em um cenário luxuoso é quase uma falta de gosto. Na verdade, trata-se simplesmente de uma ideia comercial: aproximar a Fundação dos turistas, no centro de Paris”, critica o pintor Pierre Lamalattie na revista Causeur. Ele ainda se pergunta com o que preencherão os três mil metros quadrados do museu, pois, segundo ele, “nada se parece mais com um Giacometti do que outro Giacometti”.

O suíço François Kneuss, que guia turistas suíços em Paris há quase cinquenta anos, discorda: “A antiga estação dos Inválidos, onde será instalado o museu, é da época de Giacometti. Ele provavelmente a frequentou; afinal, tomava regularmente seu café no Deux Magots, no boulevard Saint-Germain, a poucos passos da estação. Não vejo problema algum. Ainda não existe um verdadeiro museu Giacometti, e isso é lamentável para um artista desse valor.”

Moradores não foram consultados

Além daqueles que lamentam a saída do artista suíço do 14º arrondissement, há também os que desaprovam sua chegada ao rico 7º arrondissement. Alguns vereadores próximos da prefeita do distrito, Rachida Dati – ministra da Cultura e conhecida adversária da prefeita de Paris, Anne Hidalgo – consideram que o projeto desfigura a paisagem imutável da esplanada dos Invalides: ao elevar a antiga estação em dois metros e fazer reaparecer velhas aberturas subterrâneas, o projeto prejudicaria a vista que se estende do Grand Palais até os Invalides.

Mostrar mais

“Não fomos consultados sobre esse projeto”, lamenta, por sua vez, Xavier de Maistre, presidente da associação dos moradores e moradoras do 7º arrondissement. A princípio, não somos contra, mas é uma pena que não tenhamos sido ouvidos a respeito de um projeto que pode aumentar ainda mais o excesso de turismo, num bairro onde a população diminui constantemente e onde os prédios são comprados por investidores que se dedicam ao aluguel turístico intensivo.”

Um milhão de visitantes por ano

“Giacometti escolheu viver em Paris; nós escolhemos permanecer aqui”, resume Catherine Grenier, diretora da Fundação Alberto e Annette Giacometti. “O atual Instituto permite apresentar ao público apenas uma parte ínfima das obras da fundação. Todo o resto – cerca de 10 mil desenhos, esculturas, pinturas etc. – está armazenado em depósitos nas periferias. O futuro museu-escola nos dará a oportunidade de apresentar uma verdadeira exposição permanente, além de mostras temporárias.”

A escola mencionada por Catherine Grenier será um espaço pedagógico de prática artística, sem caráter diplomante, que se estenderá por mil metros quadrados. Para a Fundação, os custos relacionados ao aluguel do espaço junto à Prefeitura de Paris, bem como os relativos a empregos e manutenção, serão consideráveis. “O plano de negócios está pronto; nossa meta é atingir um milhão de visitantes por ano”, explica ela.

Enquanto o grande museu-escola não é inaugurado, o InstitutoLink externo continua recebendo curiosos – e nostálgicos – em seu encantador edifício da rua Victor Schoelcher, ao lado do cemitério de Montparnasse.

Edição: Pauline Turuban

Adaptação: Karleno Bocarro

