Rambo e RAF no Festival de Cinema de Zurique

Este conteúdo foi publicado em 26 de Setembro de 2008 12:21 26. Setembro 2008 - 12:21

Silvester Stallone é a estrela em Zurique. (Keystone)

Silvester Stallone, o "Rambo", é a estrela do 4° Festival de Cinema de Zurique. Ele e o diretor grego Konstantin Costa-Gavras serão homenageados no evento.

O festival, aberto com um filme sobre a Fração do Exército Vermelho (RAF), um grupo terrorista que atuou na Alemanha e teve ligações com a Suíça, terá duas estréias mundiais.

Enquanto o Festival Internacional de Cinema de Locarno sentiu a falta de estrelas de Hollywood (Anjelica Houston desistiu de vir na última hora), Sylvester Stallone, o protagonista de Rocky e Rambo, pisa no tapete vermelho de Zurique nesta sexta-feira para ser homenageado por sua obra, com o prêmio Golden Icon Award.



Também o diretor grego Konstantin Costa-Gavras, duas vezes vencedor do Oscar, recebe pessoalmente o "Olho de Ouro" por seu trabalho. Costa-Gavras é um dos representantes mais renomados do cinema politicamente engajado.



O presidente do júri do festival igualmente é uma estrela: o ator norte-americano Peter Fonda, irmão de Jane Fonda, que se tornou conhecido com o filme Easy Rider.

Glamour e festas

O Festival de Cinema de Zurique é uma exceção entre os eventos do gênero na Suíça. Ele aposta no tapete vermelho, no glamour e nas festas, que, segundo o diretor Nicolas Bideau, faltam nos festivais de Locarno, Solothurn e Nyon.



"Zurique é uma cidade muito atraente para um festival. Tem uma ótima infra-estrutura e uma excelente vida noturna. Aqui também se encontram financiadores de filmes. Por isso, o jovem festival atrai estrelas", explica o co-diretor artístico Karl Spoerri à swissinfo.

Orçamento e público

O evento tem este ano um orçamento de 3,5 milhões de francos, 20% a mais do que em 2007. Desde 2007, é subvencionado com 50 mil francos do governo federal, o que gerou muitas críricas. Embora tenha poucos visitantes (27 mil) em comparação com Locarno (190 mil), ele é visto como concorrente pelos outros festivais suíços.



De 25 de setembro a 5 de outubro serão exibidos mais de 70 filmes em Zurique. Os organizadores têm planos de expansão. "O festival ainda está no começo. Na comparação internacional, ainda somos pequenos. Nossa meta é mudar isso", diz Spoerri.

Terrorismo e estréias mundiais

O festival foi aberto nesta quinta-feira à noite com a estréia internacional do filme O Complexo Baader Meinhof, do diretor alemão Uli Edel, produzido por Bernd Eichinger, o mesmo produtor de O Nome da Rosa, A História sem Fim, A Queda e O Perfume.



Baseado no livro homônimo de Stefen Aust, ex-editor-chefe da revista alemã Der Spiegel, O Complexo Baader Meinhof é um drama político sobre as atividades do grupo terrorista Fração do Exército Vermelho (RAF) na Alemanha, no período de 1967 a 1977.



A RAF também chegou a atuar na Suíça. Em 1980, um de seus expoentes, Rolf Clemens Wagner, foi condenado em Winterthur à prisão perpétua e ao pagamento de uma indenização de 90 mil francos a um policial gravemente ferido num assalto a banco.



Mais tarde, Wagner foi extraditado para a Alemanha, onde foi condenado pelo seqüestro e pela morte de Hanns-Martin Schleyer, presidente da Federação dos Empregadores Alemães. Em 2003, recebeu o indulto do então presidente alemão, Johannes Rau, e foi libertado.



Além do filme sobre a RAF, haverá duas estréias mundiais em Zurique: Boy of Pigs, primeiro filme do norte-americano William Olsson e o drama suíço Tausend Ozeane (Mil Oceanos), de Luki Frieden.



swissinfo, Corinne Buchser

Festivais de cinema De 2008 a 2011, o governo federal suíço disponibiliza anualmente 2,53 milhões de francos para fomentar os festivais de cinema do país.



80% dos recursos vão para os chamado festivais de classe A:



Locarno – CHF 1,35 milhão (+10%)



Nyon – CHF 400. 000 (+20%)



Solothurn – CHF 330. 000 Fr.



Apoio a cinco pequenos festivais:



"Fantoche" Baden (CHF 75.000 francos)



"Fantastic Film Festival" Neuchâtel (CHF 75.000)



"Internationale Kurzfilmtage" Winterthur (CHF 50.000)



Filmfestival Internacional de Friburgo (CHF 100.000)



"Festival de Cinema de Zurique" (CHF 50.000)



Outros quatro festivais recebem um "patrocínio" federal de 25.000 francos cada:



"Videoex" e "Talent Screen", em Zurique



"Black Movie", em Genebra



"Underground Film and Music Festival", em Lausanne Aqui termina o infobox

