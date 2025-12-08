Birchermüesli: da cura ao culto

A receita original pede que se ponha de molho uma colher de sopa de aveia em flocos em três colheres de sopa de água durante 12 horas e que se junte depois uma colher de sopa de leite condensado, o suco de meio limão, uma maçã inteira ralada e uma colher de sopa de nozes ou amêndoas picadas. KEYSTONE/© KEYSTONE / GAETAN BALLY

Hoje, os cereais (muesli) do Dr. Bircher fazem parte de um típico café da manhã suíço e são apreciados como uma opção saudável em várias regiões do mundo. No entanto, a medicina convencional inicialmente torceu o nariz para essa receita que junta aveia e frutas frescas.

Todos conhecem, muitos consomem rotineiramente, mas poucos sabem as origens dessa especialidade que foi uma ideia revolucionária de um médico suíço. O Birchermüesli é um dos pratos suíços mais conhecidos e populares.

No final do século XIX, a sociedade de classe média europeia estava convencida de que era melhor evitar comer frutas e vegetais frescos para prevenir infecções e problemas digestivos. Na época, pensava-se que era melhor comer carne, como uma opção mais rica e nutritiva.

Mas, um médico suíço tinha uma opinião diferente. Maximilian Oskar Bircher-Benner acreditava firmemente nos benefícios para a saúde de uma dieta de alimentos crus e considerava os alimentos cozidos e processados prejudiciais.

Em 1895, Bircher-Benner tratou a dor de estômago persistente de um paciente com uma dieta de vegetais crus. Bircher-Benner então começou a usar alimentos crus para tratar sua própria icterícia.

Ele também começou a prescrever a dieta cru aos pacientes de seu sanatório “Lebendige Kraft” (força viva), inaugurado em Zürichberg em 1904.

Maximilian Oskar Bircher-Benner. KEYSTONE

Ao longo dos anos, a clínica recebeu nomes famosos, como o rei do Sião, os czares da Rússia e os escritores Hermann Hesse e Thomas Mann.

De acordo com o livro Lebendige Kraft: Max Bircher-Benner und sein Sanatorium im historischen Kontext (Força viva: Max Bircher-Benner e seu sanatório em um contexto histórico), Hesse teria descrito o sanatório como uma “penitenciária higiênica”, em referência ao rigoroso regime de saúde de Bircher-Benner, ao qual os pacientes sempre se submetiam voluntariamente.

Inspirado pela dieta dos Alpes

Inspirado pela dieta das pessoas dos Alpes, que comiam frutas, nozes, leite e aveia à noite, Bircher-Benner desenvolveu uma nova receita para seus pacientes.

Tipicamente suíço Maximilian Oskar Bircher-Benner enfatizou que o cerne de sua filosofia nutricional, o Birchermüesli ou d’Spys (o prato), como ele simplesmente o chamava, era baseado na alimentação dos agricultores das montanhas suíças e dos pastos alpinos. A receita começou a ser chamada de Birchermüesli, em que o “e” é escrito e pronunciado, diferente apenas da palavra “Müsli”, típica do alemão padrão. O “li” é a forma diminutiva típica do suíço-alemão, neste caso de Mus, que significa mingau ou purê. Birchermüesli é, portanto, um “pequeno mingau do Dr. Bircher”. A comercialização do Birchermüesli produzido industrialmente a partir do final da década de 1950 fez com que o muesli virasse a primeira comida típica suíça a entrar no vocabulário do inglês e de várias outras línguas.

A receita original do Birchermüesli consiste em deixar uma colher de sopa de aveia em flocos de molho em três colheres de sopa de água durante 12 horas e, em seguida, adicionar uma colher de sopa de leite condensado, o sumo de meio limão, uma maçã ralada inteira e uma colher de sopa de nozes ou amêndoas picadas.

A maçã é o verdadeiro ingrediente principal da receita, pois é usada inteira – com casca e caroço. É por isso que o Birchermüesli era originalmente chamado de “sobremesa de maçã” e era consumido à noite.

O sucesso de uma ideia pioneira

A filosofia de Bircher-Benner atraiu muitas pessoas, especialmente das regiões ricas de língua alemã da Suíça, que buscavam um estilo de vida diferente daquele da crescente industrialização.

A partir da década de 1920, suas ideias se espalharam por muitos países europeus e seus escritos foram traduzidos para vários idiomas.

Entre as décadas de 1930 e 1940, o Birchermüesli passou a fazer parte das preferências alimentares das famílias suíças e também chegou a instituições como escolas, prisões, lares de idosos, mosteiros e forças armadas. Misturas de muesli também foram lançadas no mercado.

Atualmente, existem no mercado inúmeras variedades de Birchermüesli produzidas industrialmente. Keystone / Christian Beutler

Como símbolo de uma alimentação saudável e natural, o Birchermüesli vem se popularizando cada vez mais desde a primeira onda ecológica e nutricional dos anos 80.

Com o tempo, a receita original evoluiu de várias maneiras. Hoje existem inúmeras variações, algumas das quais diferem muito da original. O Birchermüesli é consumido principalmente no café da manhã ou como lanche, e algumas pessoas até o apreciam no jantar.

Em 21 de setembro de 2012, vários voluntários em Lausanne prepararam um Birchermüesli com mais de uma tonelada para estabelecer o recorde mundial do maior muesli. Keystone / Yannick Bailly

Hoje sabemos que uma dieta saudável à base de vegetais é benéfica para a saúde. No entanto, na época de Bircher-Benner, suas teorias nutricionais eram revolucionárias e não eram reconhecidas pela medicina oficial.

O Birchermüesli não é, portanto, apenas uma simples receita suíça de sucesso, mas o produto de uma filosofia de vida natural que conseguiu transcender as fronteiras nacionais e perdurar ao longo do tempo.

A propósito, Bircher-Benner não só desenvolveu a receita do Birchermüesli, como também é considerado o inventor do ralador Bircher, que pode ser utilizado para ralar os ingredientes do muesli. Keystone / Gaetan Bally

Receita original 1 colher de sopa de flocos de aveia, embebidos em 3 colheres de sopa de água durante a noite 1 colher de sopa de leite condensado Suco de meio limão 2–3 maçãs pequenas ou 1 maçã grande com casca e caroço 1 colher de sopa de nozes picadas Fonte: Ministério das Relações Exteriores da SuíçaLink externo

