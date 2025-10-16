Como a Suíça se tornou o berço do minigolfe

Precisão suíça: o 4º Campeonato Mundial de Minigolfe foi realizado em Studen, na região do Seeland, em Berna, de 20 a 23 de agosto de 1997. Keystone / Edi Engeler

A Suíça talvez não seja o primeiro lugar que vem à mente quando se fala em minigolfe, mas foi um paisagista suíço que ajudou a espalhar e consolidar o esporte no país – e no mundo.

Era no campo de minigolfe da Via Circonvallazione, em Ascona, no cantão do Ticino, que eu passava as férias com minha família. Quando éramos crianças, às vezes arremessávamos nossos tacos quando errávamos algum dos 18 buracos.

Mesmo que soubéssemos na época que estávamos fazendo birra em um campo de grande importância histórica, provavelmente não teríamos nos portado de maneira muito mais elegante.

De acordo com várias fontes, os primeiros campos de minigolfe padronizados do mundo estão localizados exatamente nesse mesmo local. Em 19 de março de 1954, o paisagista suíço Paul Bongni inaugurou este campo de minigolfe com pistas, buracos e obstáculos que ele mesmo concebeu e patenteou.

Como mostram fotos da época, as pessoas jogavam de saias e blusas ou de ternos e gravatas. As pistas concebidas por Bongni eram resistentes à chuva e não sujavam as roupas e calçados – ao contrário dos antigos campos de grama.

O campo de minigolfe de Ascona quando foi inaugurado em 1954. Minigolf Ascona / Miranda Graf

Minigolfe é um esporte que consiste, basicamente, em usar um taco para acertar uma bola – que geralmente mede entre 3,7 e 4,3 centímetros. A meta é usar o menor número possível de tacadas para levar a bola até um buraco.

Bongni dizia que jogadores experientes deveriam ser capazes de colocar a bola no buraco com uma única tacada. Quanto menos pontos se acumula, melhor é o resultado.

Quem não consegue colocar a bola no buraco após seis tentativas registra sete pontos e segue para o próximo buraco. Esse modelo foi pensado para agilizar a utilização das pistas, já que muitas vezes, enquanto uma família jogava, outra já estava esperando.

No minigolfe, também é importante verificar se os seus pontos estão sendo registrados corretamente e se ninguém está trapaceando. Photopress-Archiv / Str

Minigolfe é um jogo perfeito para se jogar ao ar livre e em família: todo mundo consegue participar e a competição é real, mas divertida – além de ser acompanhada de sorvetes, batatas fritas e outros lanches.

Graças às suas regras claras e simples, o sistema de Bongni logo se espalhou pelo país: no final de 1954, já existiam 18 campos de minigolfe que seguiam o mesmo padrão. É por isso que a Suíça é geralmente considerada o “berço do minigolfe”.

Bongni foi esperto e patenteou seu sistema sob o nome de “minigolfe”, o que ajudou o esporte a se espalhar pelo mundo.

São dezessete pistas de concreto com 12 metros de comprimento e 1,25 metro de largura, separadas uma da outra por tubos de ferro. O 18º buraco consiste em um gramado de 25 metros com um círculo de concreto no final.

Os campos de minigolfe são frequentemente pequenos oásis, como este aqui em Brunnen, no Lago de Lucerna. Keystone / Urs Flueeler

Somente com essa padronização foi possível realizar competições internacionais. No final de 1962, já havia 120 campos na Europa, majoritariamente na Itália, Áustria e Suíça. O minigolfe não deve ser confundido com o golfe em miniatura, criado na Alemanha em 1956. O golfe em miniatura utiliza pistas mais curtas, de 6,25 metros, feitas de placas de fibrocimento Eternit. Diferentemente do concreto, esse material não pode ser pisado, pois corre o risco de quebrar.

Gnomos e moinhos de vento

O minigolfe provavelmente não existiria sem a inspiração do golfe. De acordo com diversas fontes, o golfe remonta ao século 15, na Escócia.

Naquele país, homens utilizavam tacos semelhantes a bastões e bolas recheadas de penas para competir em um campo, no final do qual haviam cavado um buraco.

Segundo o site Minigolfing in AustriaLink externo, o primeiro campo de golfe em miniatura também teria surgido na Escócia, em 1867: o “Ladies’ Putting Club”, na cidade universitária de St. Andrews, na costa leste do país. “Mas ainda faltava muito para se tornar o campo de minigolfe que conhecemos hoje”, diz o site.

O inventor do golfe em miniatura foi Old Tom Morris, um dos primeiros jogadores profissionais de golfe. Naquela época, no entanto, o jogo ainda era praticado majoritariamente em prados e áreas naturais, como explica o blog do Museu Nacional SuíçoLink externo.

Old Tom Morris (segundo da esquerda) observa mulheres jogando golfe em miniatura em St Andrews, 1894. Wikimedia

Nos Estados Unidos, em 1916, o inglês James Wells Barber desenvolveu um pequeno campo de golfe em parceria com um arquiteto amador e um paisagista, mas o resultado “era mais parecido com um jardim barroco do que com um campo de minigolfe”.

Posteriormente, “golfe de jardim” ou “golfe em miniatura” foi se tornando uma atração cada vez mais comum em feiras nos Estados Unidos. A maioria dos campos eram retos e alguns eram equipados com obstáculos, como gnomos de jardim, rampas, moinhos de vento e tubos.

Não havia limites para a imaginação. Diferentes variações do golfe em pequena escala foram criadas.

Uma espécie de minigolfe antecipado: Miss May Morris e Miss Iniz Ford em trajes de banho na praia de Atlantic City, EUA, por volta de 1925. Akg-Images

‘O verdadeiro esporte nacional suíço’

A existência de campos tão variados em diferentes regiões e países significava que não havia como jogadores ambiciosos competirem entre si.

Foi apenas com a padronização concebida por Bongni que o minigolfe finalmente se estabeleceu como esporte – o que nos traz de volta à Suíça.

Na Suíça, o esporte tem se tornado cada vez mais popular desde a década de 1950. Segundo o blog do Museu Nacional Suíço, a Suíça conquistou três dos quatro títulos mundiais disputados no primeiro campeonato mundial de minigolfe, realizado em 1991, na Noruega.

O jogador suíço de minigolfe Michel Eggenschwiler no Campeonato Mundial de Minigolfe em Studen, Berna, em 1997. Keystone / Edi Engeler

Atualmente, a Associação Suíça de MinigolfeLink externo mantém três seleções nacionais nas categorias júnior, sênior e elite.

De acordo com a emissora pública suíça SRF, 43 clubes suíços que participam de torneios nacionais e internacionais estavam registrados na associação em 2024.

Cerca de 380 jogadores licenciados participam regularmente de torneios por toda a Suíça. E esses jogadores não usam os mesmos tacos e bolas que os jogadores casuais. Dependendo do tempo, as bolas podem ser até mesmo resfriadas ou aquecidas.

“O minigolfe é o verdadeiro esporte nacional suíço”, diz um ensaio publicado no Tages-AnzeigerLink externo em 2016.

“Qualquer um que consiga ficar em pé e movimentar os braços já é um jogador de minigolfe. […] Em pistas mais fáceis, até mesmo iniciantes conseguem levar a bola até o buraco em apenas duas tacadas”.

As famílias, em especial, adoram competir entre si nos campos de minigolfe – com direito a alguma birra de vez em quando. A propósito, o campo de minigolfe em Ascona ainda está em funcionamento.

Edição: Balz Rigendinger/fh

Adaptação: Clarice Dominguez

