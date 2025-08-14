Trilha Toblerone: uma caminhada única pela história e pela natureza da Suíça

Os caminhantes enfrentam blocos de concreto de nove toneladas na trilha Toblerone, em Begnins. Keystone / Laurent Gillieron

A Trilha Toblerone, que serpenteia pelas florestas das montanhas do Jura até as margens do Lago de Genebra, é um lembrete de uma parte importante da herança militar da Suíça. Além disso, é o lugar perfeito para uma maravilhosa caminhada em meio à natureza.

“Não há chocolates na Trilha Toblerone”, indica a plataforma de atividades ao ar-livre SwitzerlandMobilityLink externo, prevendo, talvez, reclamações de pais decepcionados. “Trata-se, na verdade, de uma trilha educativa voltada para o ensino de história, que segue uma linha de defesa montada durante a Segunda Guerra Mundial”.

Os toblerones em questão – cerca de 3.000 – são enormes pirâmides de concreto [cuja forma se assemelha à do famoso chocolate Toblerone], também chamadas de “dentes de dragão”, que foram construídas para impedir que tanques alemães invadissem o país pela fronteira com a França.

Esses blocos, que têm até dois metros de altura e podem pesar 15 toneladas, surgiram por toda a Suíça durante a guerra. Mas eles estão particularmente bem preservados nos dez quilômetros entre a cidade de Bassins, que fica aos pés da cordilheira do Jura, e a margem do Lago de Genebra próxima à cidade de Prangins.

Mais dentes de dragão em Begnins. CC3.0

Dentes de dragão ao redor do mundo Toblerones ou dentes de dragão não são as únicas defesas antitanque: há também os chamados ‘ouriço tcheco’ e ‘portão belga’ [respectivamente: estrutura em formato de estrela tridimensional formada por vigas de metal e portão móvel feito de aço]. Fileiras de dentes de dragão foram usadas por vários exércitos durante a Segunda Guerra Mundial. Os alemães as utilizaram extensivamente na Linha Siegfried [linha de defesa alemã na fronteira oeste do país, que se estendia da Holanda à França] e na Muralha do Atlântico [fortificações alemãs para impedir invasões pelo litoral europeu]. Ainda é possível encontrar dentes de dragão em algumas áreas ao longo das fronteiras da Zona Desmilitarizada da Coreia. Em novembro de 2022, a Rússia começou a construir dentes de dragão ao redor da cidade ucraniana de Mariupol – que está ocupada pelas forças russas –, de acordo com jornalistas ucranianosLink externo que citaram o Ministério da Defesa do Reino Unido.

“Por volta de 1940, quando as tropas alemãs estavam atacando países neutros, como a Bélgica e a Noruega, o medo se alastrou pela Suíça”, explica a plataforma SwitzerlandMobility. “Isso levou ao início da construção da ‘Linha de Defesa Promenthouse’: pedaços de concreto foram colocados sucessivamente ao longo dos cursos dos rios e riachos. Em vez de serem removidos posteriormente, alguns foram restaurados como um lembrete da importância da guerra para a Suíça”.

O percurso completo da Trilha Toblerone, entre Bassins e Nyon, tem cerca de 18 quilômetros e pode ser feito em um dia. Os trechos de floresta frondosa ao longo de três riachos (Promenthouse, Combe e Serine) são particularmente agradáveis no verão. A paisagem também inclui vinhedos, pomares e plantações de milho. Mais abaixo, junto ao lago, temos vistas magníficas do Mont Blanc. Os toblerones costumavam se estender por 50 metros dentro do Lago de Genebra, para impedir ataques anfíbios contra a Suíça.

‘Mais rico que um zoológico!’

A Associação da Trilha TobleroneLink externo (oficialmente Associação da Linha Fortificada de Promenthouse) abriu um caminho bem demarcado através da vegetação e das terras agrícolas entre Bassins e Nyon, instalando degraus e pontes. Vários painéis informativos e de fácil compreensão foram colocados para explicar o papel da floresta, as espécies de árvores e os elementos históricos dessa fortificação estratégica.

“Esse projeto começou como uma tentativa de preservar uma parte importante do nosso patrimônio militar”, afirmou Gérald Berutto, idealizador do projeto e ex-presidente da associação, em entrevista à Swissinfo em 2001. “Mas, conforme avançamos, percebemos que o aspecto ambiental é igualmente importante”.

Os blocos de concreto, muitos deles agora cobertos de musgo, hera e arbustos, são o lar ideal para diferentes animais e espécies de plantas. “O local é muito mais rico do que um zoológico!”, diz a Associação da Trilha Toblerone.

O que pode impedir tanques certamente pode impedir tratores. “As enormes armadilhas antitanque dificultam o cultivo intensivo da terra, de modo que agora estão cobertas de musgo e hera – um habitat acolhedor para muitas plantas e animais”, afirma a SwitzerlandMobility. “Os pássaros gorjeiam ao longo dos riachos e acima da copa das árvores. Dos campos, é possível admirar o Lago de Genebra e os Alpes franceses”.

Fauna e flora “A fauna é muito mais difícil de observar do que a flora, por uma razão óbvia: sua mobilidade”, explica a Associação da Trilha Toblerone, acrescentando que “a companhia de um cachorro não ajuda em nada”. A associação ressalta que muitos animais são noturnos – “ouriços, texugos, doninhas, castores, ratos-do-campo, musaranhos, sem mencionar os morcegos, dos quais meia dúzia de espécies podem ser encontradas na região” –, mas há muito o que ver e ouvir para olhos e ouvidos treinados e pacientes. Em menor escala, não faltam artrópodes, como insetos, aranhas e centopeias. Enquanto a maioria dos mamíferos maiores passa despercebida, “o mesmo não pode ser dito dos pássaros”. Há quase 100 espécies que se reproduzem na região, desde as minúsculas carriças até a majestosa garça-cinzenta. Algumas espécies vivem exclusivamente nos riachos (alvéolas, guarda-rios), enquanto outras raramente saem da folhagem. Outras tendem a frequentar os prados (gralhas, calhandras, escrevedeiras-amarelas). Alguns pássaros não temem se aproximar das casas (rabirruivos-pretos, pardais-domésticos, andorinhas, andorinhões). Por fim, algumas espécies só podem ser vistas ou ouvidas nas florestas próximas ao lago (pássaros da família Oriolidae, rouxinóis). Quanto à flora, “digamos logo de cara que a vegetação às margens da Trilha Toblerone não é excepcional”, afirma o site da associação com admirável honestidade. “[As plantas] podem ser encontradas em toda a região e especialmente nas margens dos rios.” No entanto, ela “não é menos interessante” e oferece várias possibilidades de observação “tanto para o caminhante curioso quanto para professores e estudantes”. (Fonte: Associação de Trilha TobleroneLink externo)

O principal objetivo da trilha, no entanto, é educativo: garantir que esse patrimônio militar único seja preservado para as gerações futuras. A Associação da Trilha Toblerone oferece aos professores informações básicas sobre a história militar, a geologia e a ecologia do percurso antes das excursões escolares.

Villa Rose

Por que a linha de defesa foi construída aqui? Por que não na fronteira suíça? O vale de Promenthouse-Serine era a primeira barreira natural que um exército invasor encontraria ao entrar no país pelo oeste. Genebra, cercada por três lados pela França ocupada, teria sido quase impossível de defender. Por isso, os toblerones foram construídos aqui – por soldados e desempregados – em terras cedidas por muitos moradores para apoiar a defesa do país.

Mas os toblerones não são a única surpresa – para os alemães da época e para os aventureiros de hoje – ao longo do percurso.

A Villa RoseLink externo é uma linda casa rosa localizada na antiga estrada principal entre Genebra e Berna. Durante décadas, ela intrigou os moradores locais: estava claramente bem conservada, mas nunca havia luz nas janelas e ninguém jamais foi visto entrando ou saindo.

Villa Rose: os ladrões teriam levado um choque. Schutz. Media Released Under The Terms Of The Cc-By-Sa-3.0 And Gfdl Licences

Os idosos que fizeram parte da mobilização de guerra, no entanto, sabiam que se tratava, na verdade, de uma fortaleza impenetrável, com paredes de 2,5 metros de espessura e frestas nas janelas reforçadas por placas de aço de 10 cm. As janelas, aliás, são falsas – foram apenas pintadas.

A Villa Rose é uma das 12 casamatasLink externo – postos de guarda feitos de concreto e camuflados, com fendas pelas quais se podia disparar armas – construídas ao longo da Trilha Toblerone. Durante a guerra, ela estava repleta de armas e munição e abrigava até 25 soldados, conectados ao mundo exterior por meio de um telefone militar. Esses soldados passavam semanas dentro da fortificação, aguardando a invasão dos alemães.

A Villa Rose, que foi usada pelo exército suíço até 1994, e outra casamata ao longo da rota foram declaradas imóveis protegidos. “Não existem outras construções como essa no país”, disse Berutto.

Edição: Samuel Jaberg/fh

Adaptação: Clarice Dominguez