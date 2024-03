Cidadãos russos protestam em Berna e Genebra

No último dia da eleição presidencial russa, mais de mil russos protestaram contra o atual presidente Vladimir Putin em Berna e Genebra no domingo. O protesto "meio-dia contra Putin" foi organizado pela associação Future Russia - Switzerland.

A fila em frente à embaixada da Rússia em Berna tinha várias centenas de metros de comprimento, conforme relatou um repórter da agência de notícias Keystone-SDA. Cerca de 400 cidadãos russos também fizeram fila do lado de fora do Consulado Geral em Genebra. A convocação da Future Russia – Switzerland foi dirigida a “todas as pessoas que não concordam com as políticas de Putin e são contra a guerra e a injustiça”, conforme declarado no site.

As pessoas podiam votar de diferentes maneiras nas seções eleitorais. Podiam votar em qualquer candidato, exceto Putin, anular o voto escolhendo dois candidatos diferentes ou não depositar o voto na urna. O que as autoridades russas mais temiam era a obviedade “de que somos a maioria”, continuou a organização.

Maioria

O sucesso da campanha prova que Putin não tem o apoio da maioria da população russa, disse Polina Petushkova, membro da diretoria da Future Russia – Switzerland, à agência de notícias Keystone-SDA. Até ela mesma ficou impressionada. A associação existe em Zurique há dois anos. Antes disso, havia atividades em Genebra desde 2015.

Na última eleição presidencial na Rússia, há seis anos, apenas cerca de 900 cidadãos russos com direito a voto em toda a Suíça participaram da eleição. Hoje, aproximadamente 16.000 russos vivem na Suíça.

Para poder fornecer seus próprios números para comparação com os números oficiais, vários ajudantes da associação Future Russia – Switzerland contaram as pessoas nas filas em Berna e Genebra no domingo.

Boicote

Em todo o mundo, milhares de cidadãos russos foram às suas embaixadas na hora do almoço no domingo para protestar contra Putin. Até mesmo na Rússia, centenas de pessoas em várias cidades expressaram seu descontentamento com a farsa eleitoral por meio de ações perturbadoras. Elas responderam a um chamado de Yulia Navalnaya, a viúva do ativista da oposição Alexei Navalny, que morreu recentemente em uma prisão na Sibéria.

A eleição presidencial na Rússia não atende aos padrões democráticos e não é livre nem justa. A eleição é considerada não livre e injusta no Ocidente porque nenhum candidato que critica o Kremlin e se opõe à guerra de agressão russa na Ucrânia teve permissão para concorrer às eleições. Os observadores eleitorais da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) também não foram autorizados a participar.

