Suíços continuam sendo os segundos mais ricos do mundo

A Suíça mantem o segundo lugar dos países mais ricos do mundo. Keystone-SDA

A população mundial ficou mais rica em 2024, segundo um novo relatório. A Suíça continua em segundo lugar internacionalmente em termos de riqueza líquida.

No final de 2024, os ativos financeiros totais cresceram 8,7%, atingindo 269 trilhões de euros (251 trilhões de francos suíços). Esse crescimento foi ainda maior do que no ano anterior, que já havia sido forte (+8,0%).

Os ativos financeiros brutos das famílias suíças aumentaram 4,2% em 2024, segundo o relatório Global Wealth Report, publicado na quinta-feira pela seguradora Allianz Switzerland. O crescimento do ano anterior (+2,6%) foi, portanto, claramente superado. O principal impulsionador desse crescimento foram os títulos, enquanto as outras duas classes de ativos, seguros/pensões e depósitos bancários, tiveram um crescimento moderado.

De acordo com a Allianz, a dívida aumentou apenas 2,1% em comparação. Isso resultou em um crescimento robusto dos ativos financeiros líquidos de 5,3%. A Suíça registrou um valor per capita de pouco menos de € 269.000, ficando em segundo lugar atrás dos Estados Unidos (€ 311.000) e bem à frente de outros países da Europa Ocidental.

Em contraste com os EUA, onde dois terços do crescimento dos ativos vieram de aumentos no valor dos títulos de capital, 84% do crescimento dos ativos suíços resultou de poupanças adicionais.

Os suíços preferem produtos de seguro

De acordo com a Allianz, os hábitos de poupança das famílias suíças diferem significativamente dos seus vizinhos austríacos e alemães em dois aspectos. Por um lado, continuaram relutantes em fazer depósitos bancários, uma vez que apenas 15% das suas poupanças foram para os bancos. Por outro lado, os produtos de seguros representaram uma elevada proporção das poupanças (41%).

Tal como no resto do mundo germanófono, os fundos de investimento, como os fundos negociados em bolsa (ETFs), representaram a maioria das compras de títulos na Suíça.

Adaptação: Fernando Hirschy

