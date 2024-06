Destacamento naval russo com submarino nuclear chega a Cuba

afp_tickers

5 minutos

O submarino de propulsão nuclear “Kazan”, chegou nesta quarta-feira (12) a Cuba como parte de um destacamento naval para uma visita de cinco dias à ilha, que os Estados Unidos disse estar seguindo “muito de perto”.

Minutos depois das 10h00 locais (11h no horário de Brasília), o “Kazan” entrou na baía de Havana exibindo parte de seu casco e sua torre com a bandeira cubana, constatou a AFP.

Duas horas antes, o petroleiro “Pashin” chegou na vanguarda da flotilha, seguido pelo rebocador de resgate “Nikolai Chiker” pintado com as cores da bandeira russa e a fragata “Almirante Gorshkov”, que chegou acompanhada por salvas de boas-vindas.

O Ministério das Forças Armadas Revolucionárias (Minfar) indicou na semana passada que esses navios não transportam armas nucleares e não representam uma “ameaça à região”.

Sua contraparte russa informou nesta quarta-feira que, horas antes de entrar no porto de Havana, “um grupo tático heterogêneo de embarcações de ataque”, composto pela fragata e pelo submarino, “completou um exercício sobre o uso de armas de mísseis de alta precisão”, em uma declaração citada pela agência de notícias Interfax.

Um porta-voz do Comando Sul dos EUA disse à AFP que o Pentágono monitora rotineiramente ações preocupantes perto de seu território e da região. “Quando as detectamos, acompanhamos essas atividades de perto”, disse ele.

“Não estamos surpresos, dada a longa história das escalas russas em Cuba”, disse o porta-voz, acrescentando que Washington sabe que os navios de guerra russos podem transitar pelo Hemisfério Ocidental e atracar em Cuba e na Venezuela, países aliados de Moscou.

“Nossa postura de força não mudou, continuamos firmemente focados em nossa missão de defesa nacional”, acrescentou.

– Chanceleres em Moscou –

A chegada desta frota ocorre no mesmo dia em que o ministro das Relações Exteriores, Bruno Rodríguez, e seu homólogo russo, Sergei Lavrov, se reuniram em Moscou, informou a Chancelaria de Cuba.

Uma declaração da parte cubana indicou que Rodríguez expressou a Lavrov “a rejeição de seu governo à expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte em direção à fronteira russa”, que, segundo ele, “levou ao atual conflito na Europa, e especialmente entre Moscou e Kiev”.

Além disso, defendeu “uma solução diplomática, construtiva e realista para a crise existente na região”.

A visita da fragata russa “cumpre estritamente as normas internacionais das quais Cuba é Estado parte” e responde às “históricas relações de amizade” entre Havana e Moscou, afirmou o Exército cubano na semana passada ao anunciar a visita.

A visita deste destacamento naval ocorre um mês depois de o presidente Miguel Díaz-Canel ter desejado sucesso a Moscou no conflito com a Ucrânia, durante uma visita à Rússia em que acompanhou o presidente Vladimir Putin no desfile comemorativo da vitória soviética contra os nazistas em 1945.

“Desejamos à Rússia sucesso na condução da operação militar especial”, disse Díaz-Canel, citado pela agência russa de notícias TASS. Ele condenou “a manipulação geopolítica” dos Estados Unidos e a “ameaça da Otan de se aproximar das fronteiras” da Rússia.

– Relação estratégica –

A relação política entre estes dois antigos aliados da Guerra Fria está revitalizada desde novembro de 2022, quando Díaz-Canel se reuniu em Moscou com o presidente Putin, que considera a relação com a ilha “estratégica”.

Desde o início desta aproximação, diversas delegações oficiais e empresariais viajaram aos dois países para promover projetos de investimento.

Outra flotilha da Marinha russa, que incluía a fragata e o rebocador, visitou Cuba em 2019, em um momento de grande tensão entre Havana e Washington, após a chegada ao poder do republicano Donald Trump (2017-2021).

Durante mais de seis décadas, Washington impôs um embargo comercial a Cuba que Trump reforçou ao incluir a ilha na lista de patrocinadores do terrorismo.

Joe Biden, o seu sucessor democrata, manteve a posição e não alterou substancialmente essas sanções.

A Rússia também enfrenta sanções comerciais dos Estados Unidos e da União Europeia após a guerra com a Ucrânia.

O navio-patrulha da Marinha Real do Canadá HMCS Margaret Broooke também chegará na sexta-feira à ilha, no contexto do 80º aniversário das relações diplomáticas entre Cuba e Canadá, informou o Ministério das Relações Exteriores cubano.

lp/jb/nn/aa/jc/mvv/aa