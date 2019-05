O Zytglogge é um dos principais pontos turísticos da capital suíça. O relógio astronômico de Berna funciona desde 1530, mas agora algumas peças tiveram que ser retiradas para reparos. Uma grande multidão de turistas costuma ficar plantada à espera do relógio dar a hora no centro histórico da cidade. A gigantesca engrenagem é uma das principais atrações da cidade velha de Berna, patrimônio mundial da UNESCO. Cada hora em ponto é acompanhada com o movimento de vários personagens como um bufão, um galo e, claro, os ursos, símbolo da cidade e do cantão. No interior da torre do relógio, um sistema complexo de engrenagens, rodas, alavancas e botões se juntam para manter o relógio no tempo. O ritmo é dado por um pêndulo gigante. As peças intrincadas precisam ser mantidas em excelente funcionamento para funcionar corretamente, por isso a fachada do relógio e vários personagens foram removidos para serem limpos e reparados. Eles devem retornar em junho de 2018. O telhado e a fachada da torre serão renovados e o instrumento para medir a altitude - o astrolábio - também será limpo. O Zytglogge permanecerá coberto de andaimes durante esse período. PLACEHOLDER

A ciência da medição do tempo está agora baseada no Instituto de Física da Universidade de Neuchâtel, que lida com relógios atômicos e sistemas laser.

A unificação do tempo na Suíça veio pela primeira vez com o advento da telegrafia, que mudou a comunicação tão radicalmente quanto a internet fez mais tarde. Assim, o governo precisava urgentemente substituir os vários tempos locais por um tempo nacional.

Até 31 de maio de 1894, a "hora local de Berna", como era chamada, era medida a 7,5 graus no relógio solar, que marcava a hora em Berna junto com outros países da Europa Central no 15º meridiano a leste de Greenwich, a referência longitudinal à hora mundial.

