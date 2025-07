Enchentes deixam 2 mortos em Nova Jersey; EUA se prepara para mais chuvas

afp_tickers

3 minutos

Duas pessoas morreram em Nova Jersey como consequência de enchentes repentinas no nordeste dos Estados Unidos, que causaram caos nos deslocamentos, informaram as autoridades nesta terça-feira (15), enquanto a região se prepara para mais chuvas intensas.

Segundo o Serviço Meteorológico Nacional (NWS), na manhã desta terça-feira, um alerta de inundações ainda estava vigente em algumas áreas de Nova Jersey. Além disso, previa-se que a tempestade de verão, de movimento lento, continuasse caindo sobre a região do Atlântico Médio até metade da semana.

“Uma massa de ar de verão rica em umidade sobre grande parte do leste e centro dos Estados Unidos continuará provocando áreas com tempestades elétricas, desde dispersas até generalizadas, capazes de causar chuvas intensas e inundações repentinas”, alertou o órgão do governo.

Na noite de segunda-feira, chuvas torrenciais inundaram partes de Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia e Maryland.

Duas pessoas morreram quando seu veículo foi arrastado para um rio em Plainfield, Nova Jersey, sem que os serviços de emergência presentes no local conseguissem resgatá-las, informaram as autoridades locais.

As chuvas ocorrem após outra tempestade que atingiu a cidade em 3 de julho, na qual duas pessoas morreram. “Nós, Nova Jersey, nós, Estados Unidos, nós, o mundo, estamos sendo levados pelo clima”, declarou o governador estadual, Phil Murphy.

Na cidade de Nova York, os funcionários de emergência pediram aos residentes de áreas baixas ou sótãos que se dirigissem para terrenos mais elevados.

Nas principais avenidas de Manhattan, torrentes de água suja caíram em cascata por volta do horário de pico da tarde. As pessoas buscaram abrigo sob as marquises dos prédios e pontos de ônibus.

Várias estações importantes do metrô foram inundadas, e os passageiros compartilharam imagens nas redes sociais que mostravam ondas de água passando através dos torniquetes e caindo sobre os trilhos eletrificados.

No centro de Manhattan, foi informado que dezenas de passageiros ficaram presos em um trem quando a água inundou a estação da rua 28.

Os aeroportos JFK, LaGuardia e Newark suspenderam temporariamente as decolagens na noite de segunda-feira, obrigando ao cancelamento de dezenas de voos.

O meteorologista Christopher Tate, do Centro de Previsões FOX, afirmou que a Grande Maçã experimentou durante a noite sua “segunda hora mais chuvosa já registrada”. Em uma única hora, caíram mais de cinco centímetros de chuva.

burs-gw/mlm/db/nn/jc/dd/aa