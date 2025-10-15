EUA diz que controle de terras raras coloca China ‘contra o mundo’

afp_tickers

3 minutos

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, criticou nesta quarta-feira (15) as restrições de exportações de terras raras impostas por Pequim, declarando que a medida coloca a “China contra o mundo”.

“Isto deveria ser um sinal claro para nossos aliados de que devemos trabalhar juntos e juntos trabalharemos”, disse Bessent a jornalistas em uma coletiva de imprensa.

O comentário surge no momento em que dirigentes econômicos mundiais se reúnem em Washington esta semana para as reuniões do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial.

“Não queremos nos desvincular. Devemos trabalhar juntos para reduzir riscos e diversificar nossas cadeias de suprimentos longe da China o mais rápido possível”, instou Bessent.

Ele afirmou posteriormente, em uma coletiva de imprensa, que Washington já está “em conversas” com seus parceiros sobre possíveis formas de responder.

Mais tarde, o secretário declarou em um fórum organizado pela CNBC, nesta quarta-feira, que planeja conversar com aliados europeus, Austrália, Canadá, Índia e outras nações asiáticas.

No entanto, afirmou que Washington preferiria não tomar medidas de retaliação contra a China, esperando que mais conversas com Pequim ocorram ainda nesta semana.

As declarações do secretário foram feitas dias depois de Pequim impor novos controles à exportação de tecnologias e produtos relacionados a terras raras.

A China é o principal produtor mundial dos minerais utilizados na fabricação de ímãs, essenciais para as indústrias automotiva, eletrônica e de defesa.

O representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmou que “isso não diz respeito apenas aos Estados Unidos”.

“O anúncio da China não passa de uma tentativa de se apoderar da cadeia global de suprimentos”, enfatizou.

“Esse movimento não é uma retaliação proporcional. É um exercício de coerção econômica contra todos os países do mundo”, acrescentou.

As tensões comerciais entre Washington e Pequim reacenderam durante o segundo mandato de Donald Trump, com tarifas recíprocas que chegaram a atingir níveis de três dígitos em determinado momento.

Ambas as partes reduziram o nível de tensão, mas a trégua continua frágil e deve expirar no início de novembro.

Desde os últimos controles relacionados às terras raras, Trump ameaçou impor uma tarifa adicional de 100% sobre produtos provenientes da China a partir de novembro também.

Espera-se que os líderes das duas maiores economias do mundo se reúnam na cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), que começará no final deste mês.

Bessent disse anteriormente à CNBC que Trump ainda planeja se reunir com o presidente chinês, Xi Jinping, durante a cúpula.

myl-bys/acb/mr/db/yr/aa/am