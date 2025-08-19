The Swiss voice in the world since 1935

EUA entrega ao México boxeador Julio César Chávez Jr. por ligação com narcotráfico

Os Estados Unidos entregaram ao México o boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., preso em Los Angeles e acusado de ter vínculos com o tráfico de drogas, informou o Registro Nacional de Prisões nesta terça-feira (19). 

O boxeador, filho da lenda do boxe mexicano Julio César Chávez, foi entregue ao meio-dia de segunda-feira (18) na fronteira de Sonora (noroeste) e transferido para uma prisão no mesmo estado, segundo o registro. 

“Ele foi deportado” e “havia um mandado de prisão no México” solicitada pela Procuradoria-Geral, disse a presidente mexicana, Claudia Sheibaum, em sua coletiva de imprensa matinal.

Chávez Jr, de 39 anos, foi transferido por policiais federais para um presídio na cidade de Hermosillo, capital de Sonora, acrescentou o Registro. 

O boxeador foi preso em 2 de julho por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE) após fornecer informações fraudulentas em seu pedido de residência permanente nos Estados Unidos. 

Posteriormente, a Procuradoria-Geral mexicana informou aos Estados Unidos que Chávez Jr é acusado de envolvimento em “organização criminosa e tráfico de armas”. 

O Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos também o identificou como “um associado ao cartel de Sinaloa”.

