The Swiss voice in the world since 1935

Evento mundial de cosplay no Japão vai fugir do calor em 2027

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

Caracterizar-se para o evento de cosplay World Cosplay Summit (WCS, na sigla em inglês) pode ser uma experiência exaustiva no calor do verão japonês, por isso, após a edição deste ano, que bateu recordes de temperatura, os organizadores transferiram a de 2027 para o mês de novembro.

Este espetáculo anual, que geralmente é realizado na cidade de Nagoya, reúne milhares de pessoas de todo o mundo que se caracterizam como seus personagens favoritos de anime, mangá e games com trajes elaborados, penteados extravagantes e maquiagem excêntrica.

Os organizadores anunciaram após o encerramento da vigésima terceira edição, que terminou no domingo e contou com 247.200 participantes em três dias, que o próximo evento em 2026 também será realizado em agosto, mas que em 2027 será realizado em novembro.

“Esta mudança foi decidida em resposta ao calor extremo e outras condições meteorológicas”, explicou o comitê organizador do evento em um comunicado divulgado na terça-feira.

A medida também tem como objetivo atrair mais participantes internacionais, bem como levar em consideração as tendências do turismo internacional.

O Japão registrou esta semana uma nova temperatura recorde de 41,8 °C. A cidade turística de Kyoto atingiu no final de julho os 40 °C pela primeira vez desde que se têm registros.

O verão do ano passado foi o mais quente já registrado, empatado com o de 2023, e foi seguido pelo outono mais quente desde que as medições começaram, há 126 anos.

stu-tmo/cwl/arm/zm/jmo/jc

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Melanie Eichenberger

Suíços no exterior: Como você comemora o Dia Nacional da Suíça onde você mora?

Você tem alguma tradição especial para o aniversário da Suíça? Conta pra gente onde você mora e como costuma comemorar.

Participe da discussão
4 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Dominique Soguel

Que lições podemos tirar sobre os riscos e as vantagens de cumprir os tratados nucleares?

Rússia, Ucrânia, Coreia do Norte, Israel, Irã. Qual é o sentido dos acordos nucleares se vale a pena ignorá-los?

Participe da discussão
2 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
28 Curtidas
49 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR