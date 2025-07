Explosão deixa 3 policiais mortos em centro de treinamento em Los Angeles

Três policiais morreram nesta sexta-feira (18) em uma explosão em um centro de treinamento em Los Angeles, informaram as autoridades, que ainda investigam as causas do incidente.

“Infelizmente, três membros do departamento morreram” no centro de treinamento Biscailuz, no leste de Los Angeles, declarou o Departamento do Xerife do condado de Los Angeles em comunicado.

O xerife Robert Luna disse que a explosão ocorreu por volta das 7h30 locais (11h30 em Brasília) na sede do Departamento de Operações Especiais.

O edifício abriga a unidade de explosivos e incêndios premeditados, à qual pertenciam as três vítimas fatais que tinham 19, 22 e 33 anos de experiência, disse Luna. Seus nomes não foram divulgados.

“Nenhum outro membro do departamento ficou ferido”, esclareceu.

O xerife disse que se tratou do pior incidente em matéria de vítimas letais para seu departamento em mais de 150 anos.

Um “forte barulho” foi ouvido no local no início da manhã, disse sua equipe de imprensa, e depois disso a polícia e as forças especiais foram mobilizadas.

O prédio foi isolado e cercado de veículos oficiais.

Luna disse que o esquadrão antibombas inspecionou e garantiu a segurança no centro, e descartou qualquer perigo para a comunidade dado que se tratou de “um incidente isolado”.

Ainda não se sabe o que causou a explosão.

O xerife disse que agora os investigadores trabalham no local para determinar o que aconteceu e não ofereceu detalhes adicionais do incidente.

Segundo o jornal Los Angeles Times, a explosão aconteceu quando agentes transportavam um objeto que foi recuperado em um alerta de bomba.

– ‘Acidente trágico’ –

A procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, disse no X que foi informada “sobre o que parece ser um terrível incidente”.

Bondi acrescentou que o governo federal enviou efetivos do FBI, a polícia federal dos Estados Unidos, e da Agência de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos para apoiar nos trabalhos.

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, lamentou o “terrível incidente”.

Por sua vez, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, afirmou que “está acompanhando de perto a situação e ofereceu assistência total”.

Kathryn Barger, supervisora do condado de Los Angeles, lamentou o incidente e declarou à emissora local KTLA que, de acordo com informações preliminares, houve “um acidente”.

“Há muitas partes em movimento no momento […], mas está claro para mim que este trágico acidente foi apenas isso, um acidente.”

“Mais cedo, especulou-se que teria sido algo intencional [causado] por terroristas, mas não foi isso que ouvi. Foi um acidente trágico”, acrescentou.

